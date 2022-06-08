Hatay'da Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da, Kırıkhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 09:55
Barbaros Mahallesi'ndeki 3 katlı müdürlük binasının son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.
Yangının çıktığı saatte kimsenin bulunmadığı kat, kullanılamaz hale geldi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız