Kucoin'e kayıt ol ve ETH Kazanma şansını yakala!

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En büyük kripto para borsalarından biri olan Kucoin, zaman zaman düzenlediği ödül etkinlikleri ile biliniyor. Forbes Advisor'ın 2021'in en iyi kripto para borsaları içinde gösterdiği platform, Türk kullanıcıları için heyecan verici bir etkinlikle daha gündemde. ETH kazanma bağlantısı üzerinden erişilebilen kampanya, birkaç basit adımı tamamlayarak 20 dolar değerinde kripto para kazanmayı sağlıyor.

Kampanya sadece Türk kullanıcılarına özel

Kripto para borsasının düzenlediği kampanya, Türk kullanıcılarına özel. 1 Haziran'da başlayan etkinlik, 11 Haziran'da sona eriyor. Birkaç adımda tamamlanan etkinlik, yeni üyelerine 500 USDT'ye varan ödüller sunan kripto borsasının 5 bin kişiye 20 dolara eğ değer kripto para dağıtması ile sonuçlanacak. Kampanyaya, birkaç basit adımla katılmak mümkün.

İşlem hacmi bakımından dünyanın ilk 5 borsası içinde yer alan Kucoin, kullanıcılarına 320 TL'nin üzerinde, 20 USDT'lik bir bir ödül sunuyor. Bununla birlikte, ödül kampanyası, ilk 5 bin katılımcıya verilecek. Bu nedenle her katılımcı için hızlı olmak önemli. Borsanın ödül çekilişi ile ilgili merak edilen konu ise, kampanyaya katılmak için hangi koşulların gerektiği.

Kucoin ödül kampanyasına nasıl katılabilirsiniz?

Popüler borsa, 'Yaz Çılgınlığı' adını verdiği kampanya kapsamında, birkaç kısa adımın tamamlanmasını talep ediyor. Kucoin'in yeni üyelik kampanyası ile 20 USDT ödül kazanmak isteyenler aşağıdaki adımları takip etmeli:

* İlk olarak, Kucoin'in ETH fiyat sayfası üzerinden, borsaya kayıt olun. Kampanya, yeni üyelikler için geçerli olduğundan, halihazırda Kucoin üyesi olanlar katılım sağlayamıyor.

*İkinci adımda, minimum 20 USDT ya da bu tutarda USDC, TRX, BTC, ETH, BNB ya da LUNA yatırmak gerekiyor. Bu kripto paralar dışındaki transferler geçerli olmayacak.

*Son adım ise, Kucoin'de herhangi bir kripto paraya bir yatırım yapmak. Yapılan yatırımda herhangi bir alt tutar bulunmuyor.

Üç adım tamamlandıktan sonra, kampanyaya katılım sağlanabiliyor. Bununla birlikte, katılımı onaylamak için ETH kazanma sayfası üzerinden, "Katıl" butonuna tıklamak gerekli. Yeni kullanıcılar için sunulan bir kampanya olmasından dolayı, herkes arkadaşlarını davet ederek Kucoin borsasına üye olmalarını ve 20 dolar kazanmalarını sağlayabilir.

İlk 5 bin kişi kazanacak

Kucoin'in kampanyası, 1-11 Haziran tarihleri arasında geçerli olsa da, 20 USDT'lik ödül sadece ilk 5 bin kişi için geçerli. Yukarıdaki 3 adımı tamamlayan 5 bin kişi, 20 USDT'lik ödülü almış olacak. Bununla birlikte, Kucoin'den yapılan açıklamaya göre ödül tutarları 7 ile 14 iş günü arasında dağıtılacak. Ödül sadece Türkiye'den katılan kullanıcılar için geçerli.

Kucoin'in kampanyası ile ilgili bilinmesi gerekenler arasında, transferlerin sadece Kucoin dışından geçerli olması yer alıyor. Kucoin içinden yapılan transferler, katılım hakkı içermeyecek. Bu nedenle, en az 20 USDT'ye denk gelen tutarda USDC, BTC, ETH, BNB, TRX ve LUNA'yı, diğer kripto para borsalarından Kucoin'e göndermek gerekiyor.

Ödül 7-14 gün içinde ödenecek

Kucoin, Türk kullanıcılara özel olarak sunduğu kampanyasında, 5.000 yeni kullanıcı için 20 USDT ödül sunacak ve 100.000 dolarlık bir ödül fonu dağıtılacak. Ödüllerle ilgili olarak, kampanyaya katılacak her kişi, BTC kazanma sayfasında "Katıl" butonuna tıklamalı. Kucoin, ödüllerin 7 ile 14 gün arasında hesaplara yatırılacağını belirtti.

Borsanın düzenlediği kampanya ile ilgili olarak, en önemli konuların başında borsaya yapılacak transferlerin, Kucoin içinden değil farklı bir borsadan olması gerekiyor. Bununla birlikte, Kucoin'e gönderilecek kripto paralar sadece USDT, USDC, BTC, ETH, BNB, TRX ve LUNA olmalı.

Yaz kampanyası ile yeni Türk yatırımcılar için 100 bin dolarlık ödül fonu ayıran borsada, şimdiden binlerce kişi hesap açarak ilgili şartları yerine getirdi. İlk 5 bin kişi içinde yer almak için, zaman kaybetmeden Kucoin'de hesap açın ve ilgili adımları tamamlayın.