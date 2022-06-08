Türk dizileri yabancıları Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) yaptığı "Türk Dizileri ve Türkçe" saha araştırması, Türk dizilerinin yabancıların Türkçe öğrenimini teşvik ettiğini ortaya koydu.

YEE ve RTÜK, Türk dizilerinin Türkçe öğrenenlerin yabancı dil öğrenim süreçlerine sağladığı katkıya ilişkin temel bulgulara ulaşmak ve Türk dizileri aracılığıyla Türk kültürü, sanatı, müziği, mimarisi, doğal güzellikleri, kentleşme pratikleri, aile içi gelenekleri, toplumsal ritüelleri, bireyler arası sosyal ilişkileri üzerinden Türkiye ile nasıl bağ kurduklarını tespit etmek amacıyla 125 ülkeden 5 bin kişinin katılımıyla saha araştırması yaptı.

Araştırmaya katılanların yüzde 81,8'i Türk dizilerini Türkçe kurslarına ya da öğrenmeye aktif olarak başlamadan önce izlediklerini ifade etti. Böylece Türk dizilerinin Türk diline ve kültürüne yönelik bir çekim etkisi oluşturduğu belirlendi.

Katılımcıların yüzde 28,81'i Türk dizilerinin dinleme anlama, yüzde 26,26'sı konuşma, yüzde 7,7'si okuma anlama, yüzde 4,12'si yazma becerilerini geliştirdiğini, yüzde 19,31'i günlük kullanıma, yüzde 13,8'i atasözü, deyim ve kelime dağarcığına katkı sağladığını ifade etti.

Araştırmada en çok beğenilen Türk dizileri arasında Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Kuruluş Osman, Yargı, Masumlar Apartmanı, Ezel, Kara Para Aşk, Mucize Doktor, Sefirin Kızı, Siyah Beyaz Aşk, Teşkilat ve Söz yer aldı.

- Hafızalarda iz bırakan ustalar

Araştırmada "hafızalarda iz bırakan kadın oyuncular" arasında Burcu Biricik, Aslı Enver, Cansu Dere, Demet Özdemir, Hande Erçel, Elçin Sangu, Meryem Uzerli, Neslihan Atagül, Tuba Büyüküstün ve Pınar Denez sıralandı.

"Hafızalarda iz bırakan erkek oyuncular" ise Burak Özçivit, Barış Arduç, Bülent İnal, Can Yaman, Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Engin Akyürek, Kaan Urgancıoğlu, Tolga Sarıtaş, Kerem Bürsin oldu.

Araştırmaya katılanlar Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Tuncel Kurtiz ve Tarık Akan'ı hafızalarda iz bırakan ebediyete intikal etmiş ustalar arasında saydı.

- Türk dizilerini "birlikte yaşama kültürü ve aile ortamı" çekici kılıyor

Türk dizilerini çekici kılan unsurlar ise yüzde 20 ile "insani ilişkiler ve bir arada yaşama kültürü", yüzde 19,9 ile "aile ortamı ve güçlü aile bağları" yüzde 19,71 ile romantik ilişkiler, yüzde 16,36 ile "sürükleyici hikayeler ve gerçekçi kurgu", yüzde 14,52 ile "kültürel unsurlar ve mekanlar", yüzde 9,50 ile "tarihi detaylar ve yaşanmışlıklar" olarak sıralandı.