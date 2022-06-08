6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda
TBMM Adalet Komisyonunda, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 11:24
TBMM Adalet Komisyonunda, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.
AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplanan komisyonda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifin tümü üzerinde konuşmalar yapılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız