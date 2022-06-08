Doktoru darbedip, silahla tehdit eden 2 hasta yakını gözaltında

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Dr. Ali Fırat, 8 yaşındaki çocuk hastayı muayene edip, sevk edilmesi ve ilgili birimin bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çocuğun 2 yakını tepki gösterip, Dr. Alı Fırat'a saldırdı. Dr. Fırat'ın yardımına güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanları koştu. Arbede sırasında hasta yakınlarından biri silahını çekti. Ancak bu sırada tabancanın şarjörü düştü. Silah, şüphelinin elinden alındı.

İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 2 hasta yakını gözaltına alınırken Dr. Ali Fırat, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Dr. Fırat, çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibat kurarak sevkini sağladı.

'SİLAHI ÇEKMEYE ÇALIŞIRKEN ŞARJÖRÜ DÜŞTÜ'

Olay anını anlatan Dr. Ali Fırat, şunları söyledi:

"Birkaç hastane dolaştıktan sonra Dicle Üniversitesi Acil Servisi'ne yönlendirilmişler. Tanı takip için gerekeni yaptık. Tedavi aşamasında Çocuk Gastroenteroloji Bölümü'ne sevkine karar verdik. 112 ile dış merkez sevki için görüştük. Tabi bunu hasta yakınlarına söylediğimizde hoş bir tepkiyle karşılaşmadık. Elini sertçe masaya vurdu. Küfür, tehdit ve hakarette bulundu. 'Niye beni oradan buraya, buradan oraya yönlendiriyorsunuz' gibisinden. Ben sakinleştirmeye çalıştım. Sorunu çözeceğimizi, hastayı tedavi edeceğimizi söylememe rağmen sakinleşmediler. İş, sözlü şiddetten fiziksel şiddete doğru kaydı. Biri eliyle boğazımı sıkıp yumruk salladı. Tabii o ara diğer hasta yakını da üzerime doğru atladı. Orada bir arbede oldu. Güvenlik görevlisi arkadaşlar ve diğer arkadaşlar araya girdi. Böyle olunca silahına sarıldı. İkisinin de üzerinde silah vardı. Biri elini silaha doğru attı, çekmeye çalışırken şarjörü düştü. Arkadaşlar hemen silahı elinden aldılar. Diğerinin de silahı vardı ama çekmedi. Durum üzücü, bekleyen diğer hastalara tedaviye ulaşamadılar, çıkmak zorunda kaldım. Kötü bir şekilde etkilendik."

'ÖLÜM KORKUSU VE ENDİŞE YAŞADIM'

O an ölüm korkusu ve endişe yaşadığını belirten Dr. Fırat, "Bir yandan da hastasına yardımcı olmaya çalışıyorsun. Elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışırken böyle bir tehdide maruz kalmak kötü bir durum. Çocuğun tedavisini aksatmadık. Hastanın tedavisinde bir problem yaşamadık. İlk geldiği andan itibaren de vicdanımız rahat" diye konuştu.

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Huzur Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Diyarbakır Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Aslında facia güçlükle önlendi. Dicle Üniversitesi Yetkili Sendikası Huzur-Sen olarak bu ve benzeri talihsiz olayların yaşanmaması için ceza yapıcıları daha ciddi önlemler almaya davet ediyoruz. Kurumlara silah, bıçak ve benzeri kesici delici aletlerle giriş ve çıkışların engellenmesi gerekmektedir. Yaşanılan olayı şiddetle kınıyoruz" denildi.

KORİDORDAKİ ARBEDE KAMERADA

Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Ali Fırat'ın, dün akşam saatlerinde 2 hasta yakınının saldırısına uğradıktan sonra koridorda yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle hasta yakınlarından biri gözaltına alınıyor. O sırada 8 yaşındaki çocuk da güvenlik görevlilerinin arasından geçerek yerdeki yakınını korumaya çalışıyor.