Metroda yumruk yumruğa kavga
İstanbul Bayrampaşa'da Esenler Otogarı Metro İstasyonu'nda 2 kişi bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı. Araya giren bir yolcu tartışanlardan biriyle yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Haziran 2022 11:39
Olay, dün sabah saatlerinde Otogar Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 2 kişi istasyonda bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı. Bu sırada başka bir yolcu araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sefer taraflardan biri araya girmesine sinirlendiği yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede metro içinde kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları diğer vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız