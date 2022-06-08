Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda sanıklara ceza yağdı

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran 2021'de, belediye binası önünde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu, 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Tolgahan Kılıç Oltu T Tipi Cezaevi'nden, Halit Aytekin ise Ardahan T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Ayhan Kılıç ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti başkanı, bir tanığın dinlenmesinin ardından sanıklara son savunmalarını yapmaları için söz verdi.

Sanık Halit Aytekin, olayı kesinlikle tasarlamadığını ve belediye çevresinde keşif yapmadığını iddia ederek, "Ben askerliğimde çok iyi atış yapıyordum. 30 metre atışlarında üstün başarı belgem var. 11 metreden bir yumurtayı rahatlıkla vurabilirim. Buna rağmen ben bir insanı vuramam, öldüremem. Tolgahan bana 'Ayağına sık.' dedi. Azmettiren Tolgahan'dır, babasının bir dahli yoktur. Ben sadece korkutmak için ateş ettim. Başkanı tanımam etmem. Zaten ona doğru değil, ATM'lere ve belediye binasına doğru ateş ettim." diye konuştu.

Üzgün ve pişman olduğunu dile getiren Aytekin, "Huzurunuzda belediye başkanından özür diliyorum. Ben cani değilim. 1 yıldır tutukluyum. Dışarıda sözlüm beni bekliyor. Size söz veriyorum, bir daha başka bir suçtan dolayı karşınıza gelmeyeceğim. Cahilce bir suç işledim. Affınıza ve adaletinize sığınıyorum." dedi.

Sanık Tolgahan Kılıç da azmettirici olmadığını öne sürerek, "Bir anlık 'Başkanın ayağına sık.' demiş olabilirim. Olayın üzerinden çok fazla süre geçti, tam hatırlamıyorum. Ben Halit'e uyuşturucu falan da vermedim. Burada bireysel hareket edilmiştir. Kullandığı maddelerden dolayı mı böyle bir şey yaptı, bilemiyorum. Ben bir şekilde bu olaya vesile olduğum için çok pişmanım, keşke yaşanmasıydı. Mustafa Başkanı severiz. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, avukatların da beyanının ardından duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti başkanı, sanıklardan Halit Aytekin'e, "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini belirterek, olayın teşebbüste kalması nedeniyle de cezanın 16 yıla düşürülmesine hükmetti. Sanığın duruşmadaki tavır ve davranışları nedeniyle cezada takdiri indirim uygulayan mahkeme, sanığın 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Diğer sanık Tolgahan Kılıç'ı da aynı suçun azmettiricisi olmaktan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, iki sanığa ayrıca "Silah Kanunu'na muhalefet" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 1500 lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Tutuksuz yargılanan Tolgahan Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç'ın da beraatine karar verildi.

- Olay

Geçen yıl 11 Haziran'da Yomra Belediye binası önünde, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti.

Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Olayın ardından kaçan şüpheli Halit Aytekin ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen Tolgahan Kılıç, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Tolgahan Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç da 16 Haziran 2021'de tutuklanmış, 13 Temmuz 2021'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.