Bursa'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden biri yaşamını yitirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31 Mayıs'ta patlamanın ardından yangın çıkan fabrikada yaralanan işçilerden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 12:36
Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında yaşanan olayda yaralanan Bünyamin Hiçyılmaz (25), Bursa Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Hiçyılmaz'ın yaşamını yitirmesiyle olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.
İnegöl OSB'de patlamanın ardından yangın çıkan fabrikada işçilerden Aydın Toprak hayatını kaybetmiş, kendisinden haber alınamayan Ömer Coşgun'un cesedi enkazda bulunmuş, 5 işçi yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız