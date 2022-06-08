Askerlik için çürük raporu hazırlıyorlardı...24 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte düzenlenen engelli raporları kullanılarak indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma, indirimli elektrik-su aboneliği ve benzeri devletin engelli vatandaşlara sağladığı maddi-manevi kolaylıklar mercek altına alındı.

"Suç örgütü kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, engelli vatandaşlara sağlanan birtakım maddi kolaylıklardan yararlanmak amacıyla kentte usulsüz engelli raporu düzenledikleri anlaşılan şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya üçüncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına para gönderdikleri ve şüphelilerin elde ettikleri maddi menfaat yapılan yazışmalarla ortaya çıkarıldı.

İlk tespitler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Raporların düzenlenmesinde usulsüzlük yapan, aracılık eden veya bu yönde talepte bulunanlar hakkında adli ve idari soruşturma sürüyor.