Şube Müdürlerinden '3600 ek gösterge' düzenlemesine tepki

Derneğin basın açıklaması şu şekilde:

SUBE MÜDÜRLERİ DERNEĞİ.. BASIN AÇIKLAMASI.

"İnandığımız doğruları her zaman her yerde söyleyeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. "

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Haziran 2022 de yaptığı açıklamada 3 bin 600 ek gösterge çalışmasının sadece 4 meslek grubu için değil, bütün memurları kapsayacak şekilde yapıldığını, tüm memurların ek göstergelerinin 600 puan artırıldığını, ŞUBE MÜDÜRÜ, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergesinin 2 bin 200'den 3 bine çıkarılacağını kamu oyuna duyurdu.

Kamuda ki Şube Müdürlerinin hiyerarşide 3600 ek gösterge verilen gurupların üzerinde olduğu belirterek, daha önce 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile bir üst kadronun ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılırken şube müdürleri 2200 de bırakılarak mağduriyet oluşturulmuştu. Sabırla mağduriyet giderilir, yapılan yanlışlık düzeltilir diye beklenirken yine Şube Müdürleri astlarından geride bırakıldı.

Şube müdürleri, hiyerarşik düzende daha önce sicil notu verdiği, disiplin amiri olduğu kamu hizmetini yürütürken sevk ve idareden yapılan işin kontrol ve sorumluluğunu üstlendiği konumun ek göstergesini, makam/görev tazminatını almayan, kurumuna göre maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din görevlisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, Şef, VHKİ, Memur kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir.

Çalışmalar esnasında Şube Müdürlerine ve diğer idarecilere 3600 Ek Gösterge vardı.. Kimler son anda degistirdi, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıklamayı yaptırdı anlamış değiliz.. 3600 söz verip de 3000 açıklamak olmadı...

ŞUBE MÜDÜRLERİ NE BEKLEDİ NEYLE KARŞILAŞTI ONLARA NE LAYIK GÖRÜLDÜ?

Şube müdürlerinin mevcutta ek göstergesi 2 bin 200 idi. Beklenti 3 bin 600 ek gösterge ile makam ve görev tazminatı idi.

Açıklanan o ki, şube müdürlerinin ek göstergesi 3 bine yükseltildi. Bu durumda şube müdürlerinin sadece ek gösterge aylıkları 155 TL arttı. 2 bin 200 ek gösterge ile 3 bin ek göstergenin özel hizmet aylığı yüzdesi % 85. Ek gösterge 3 bin olunca özel hizmet aylığında da bir artış olmadı. Zaten makam ve görev tazminatları yoktu. İşte hazırlanan düzenleme ile şube müdürü emeklisinin ek gösterge aylığında sadece 155 TL artış oldu. Amiri olduğu memurun ek göstergesi 2 bin 200 den 600 puan artışla 2 bin 800 oldu. Memurun ek gösterge aylık artışı ile şube müdürü ek gösterge aylık artışı arasındaki fark ise 38 TL oldu.

Komedi resmen!

ŞİMDİ TEKRAR HATIRLATALIM KAMUDA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU NEDEN ÖNEMLİ?

Şube müdürleri için ek gösterge beklentisi, sadece 3600 ek gösterge verilmesinden daha çok şey ifade ediyordu aslında. "İTİBARIN İADESİ" idi. Şube müdürü statüsünün itibarının korunması, saygınlığının iadesi olacaktı bir anlamda.

Bu durumda, 3000 ek göstergenin kabul edilmesi mümkün olmayıp, makam ve görev tazminatı ile birlikte 3600 ek göstergenin verileceği 2 nolu cetvele eklenmeyi talep ediyoruz..

Cengiz Cebeci

Şube Müdürleri Derneği Yönetim Kurulu Adına.