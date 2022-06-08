Tahıl koridoru için dörtlü mekanizma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi lazım. Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz" dedi.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU

Karadeniz'de tahıl koridoru planı ile ilgili konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı, ""Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihraç edeceği ürünler varsa bunun önünü hep birlikte açmamız gerektiğine inanıyoruz" derken, "Gemilerin güvenli seyri için tedbirler görüşülmeli" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna ve Rusya'nın tahılda payı toplamın 3'te 1'i" diyen Çavuşoğlu, "Mekanizma ile ihracat engelleri ve endişe kalkar" açıklamasını yaptı.

UKRAYNA İÇİN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Liderler zirvesine ev sahipliği yapmak isteriz" dedi.

"Biz dengeli ve objektif bir politika izliyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Duygusal tepkiler yerine diplomasiye dönmeyi önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

SURİYE'YE OLASI HAREKAT VE ASTANA SÜRECİ

Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini vurguladıklarını belirtti.

Rejimin siyasi çözüm istemediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Uluslararası toplum Suriye'deki şartları ağırlaştırıyor. ABD, Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri besliyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Bir sonraki toplantı Temmuz'da Nursultan'da yapılacak" dedi.

LAVROV: ENERJİ PROJELERİMİZE ÖNEM ATFEDİYORUZ

Sergey Lavrov, "Enerji alanındaki projelerimize önem atfediyoruz" derken, "Sivillere hasar vermemek için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Lavrov, "Askeri harekatlarımızın hedeflerini kamuoyu çok iyi biliyor ve bu hedeflere ulaşacağız" dedi.

'UKRAYNA TAHILININ PAYI YÜZDE 1'

"Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1" diyen Lavrov, "Gıda krizi oluşturacak bir durum yok. Ukraynalılar tahılı ve insanları rehin tutuyor" ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, "Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız"" şeklinde konuşurken, gemi trafiği için bir engel oluşturmadıklarını dile getirdi.

Gemilerin güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını söyleyen Rus Dışişleri Bakanı, "Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız. Ukrayna ürünleri için üzerimize düşeni yaparız. Zelenski mayınsızlaştırmaya karşı, problem bizde değil" dedi.