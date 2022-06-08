Burak Yılmaz: Acun ağabey ile görüşmem oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrıldıktan sonra adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Burak Yılmaz, "Avrupa'da kalmak istiyorum" dedi. Tecrübeli milli yıldız Burak Yılmaz, TV100'de katıldığı programda kariyeri ve hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'ACUN AĞABEY İLE GÖRÜŞMEM OLDU'

Burak, "Bir gün Beşiktaş'ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum. Beşiktaş ve Galatasaray'la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi" ifadelerini kullandı. Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Burak, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" dedi.

'YAŞIM İLERLEDİKÇE DAHA FAZLA KOYMAYA BAŞLADI'

Milli Takım ile ilgili de açıklamalar yapan Burak Yılmaz, "Keşke ülkemizi Dünya Kupası'na götürüp bıraksaydım ama en azından bıraktırılmadım, itibarsızlaştırılmadım. Yaşım geçtikçe eleştirilmek bana daha fazla koymaya başladı. Bu kadar şey kazanmışım, kendimi yere atmayı ve ofsaytı mı konuşacağız? Bunu Arda ve Emre abiden de görebilirsiniz. Yaş aldıkça daha agresif açıklamalar olabiliyor" ifadelerini kullandı.