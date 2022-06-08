Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 13:57
Merkez Eyyübiye ilçesindeki iki katlı inşatta çalışan Abdullah Demirdil (39), elektrik teline temas edince akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Demirdil, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Demirdil, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız