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AK Partili Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücret ve EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT çalışmasıyla ilgili "Bakan bey 'masamızda' dedi; Bakanlığın yol haritası ve planlaması vardır diye düşünüyorum." dedi. Sarıeroğlu, asgari ücrete ek zam iddialarıyla ilgili olarak Çalışma Bakanı Bilgin'i adres gösterdi

Kaynak : CNN Türk
Eklenme : 08 Haziran 2022 14:11
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AK Partili Jülide Sarıeroğlu'ndan asgari ücret ve EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Sarıeroğlu, 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Doğru bilgilendirmenin esas olduğuna inandığım için bu konuda çalışma yapan kişi Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır diye düşünüyorum.

Tüm artışlar, düzenleme yapıldıktan sonra sene başında tüm çalışanlar ve emeklilerimizi ilgilendirecek düzenlemeyi hayata geçiririz diye umut ediyoruz. Tüm artışlar, düzenleme yapıldıktan sonra sene başında tüm çalışanlar ve emeklilerimizi ilgilendirecek düzenlemeyi hayata geçiririz diye umut ediyoruz.

Memur Sen'in talebi

Kamu personel yönetimi Sistemimiz çok teknik bir sistem. 5 ayrı cetvelde kamu görevlileri düzenleniyor. 15 derece ve 9 kademeye ayrılıyor. 12 hizmet sınıfı var. Çok geniş, teknik bir alan. Düzenleme tam bir devrim niteliğinde düzenleme.

Sistemde 4 meslek grubunda yapılacak oynamanın farklı handikaplara neden olacağı düşüncesiyle kapsam genişletildi.

Şube müdürlerinin itirazı

Tüm öğretmenler kapsam içinde. Genel Müdür Yardımcılarından İl Müdür Yardımcılarına kadar yükselme oluyor. Şube müdürleri de 3 bine çıkmış durumda. 7 aylık süre var, istişareye açık. Arka arkaya çok önemli düzenlemeler yapıldı.

Memurların maaşı artacak mı?

Temmuzda hesaplamalar baştan yapılacak. Aralık sonunda yeniden hesaplama yapıldığında muhakkak ki artışlar olacak. Yasal düzenlemenin çıkacağı yılbaşında tüm artış ve düzenlemeler yapıldıktan sonra bu işin maliyeti belli olacak. Çalışan ve emekliler için yaptığımız hiçbir şeyi maliyet olarak görmüyoruz. Şu an için hesaplamalar, TV'lerde tablolar yayınlanıyor. Dün Çalışma Bakanlığımız tabloyu yayınladı. Emekli ikramiyelerinde artış olacak.

İşçi emeklilerine yönelik çalışma olacak mı?

KAPAT [X]

Bakanlıklarımızda da şu anda sahadaki ihtiyaçlarına yönelik tespitler yapılıyor. Önümüzdeki dönemlerde ihtiyaçlar tespit edildikten sonra yol haritası eşliğinde gerekli değerlendirmeler Bakanlığımız tarafından yapılacaktır.

Sıra EYT düzenlemesinde mi?

Biz sosyal politika alanındaki konulara seçim odaklı bakmıyoruz. 17-18'inde çok kapsamlı 300 kişinin katılımıyla 2 gün sürecek çalıştaylar gerçekleştireceğiz. İhtiyaç ve tespit odaklı yolumuza devam ediyoruz. Bakan bey 'masamızda' dedi; Bakanlığın yol haritası ve planlaması vardır diye düşünüyorum.

Enflasyon farkı ile ilgili ödemeler yapılacak. Toplu sözleşmede yer alan bir hüküm. Bakanlığımızın kamu sektörüne yönelik ücret çalışması olduğunu bakanımız söyledi.

Enflasyon farkının hesaplanma yöntemi bellidir zaten. Onun üzerindeki çalışmaları da ücretlendirme modeli olarak bakanlık tarafından yapılan bir çalışma var.

2023 seçimleri odaklı bakış açısı değil, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bakış açısı var.

Muhalefet karalama üzerine bir siyaset anlayışı ile yol alıyor. Seçimlerle alakalı değişiklik tarih olarak söz konusu değildir. 3600 ile ilgili düzenleme 2018 seçimlerine giderken verdiğimiz bir sözdür. Bu düzenleme AK Parti'nin verdiği sözleri yerine getirmesinin bir yansımasıdır. Seçim yatırımı olarak değerlendirmek çok yanlış bir bakış açısı.

Sosyal yardım paketi

Bir sene boyunca düzenli olarak vatandaşlarımıza her ay verilecek bir yardım paketi açıklandı. Aile Desteği Programı dedik. Kamu işçileri ve memurlar faydalanamıyor. Haziran ayının üçüncü haftasından itibaren sosyal yardım kuruluşları ve e-devlet üzerinden başvuru alınacak. Gelir testi tekrardan yapılmayacak. Sosyal yardımlardan faydalananlar yararlanıyor. 300 TL ile 750 TL arasında rakam.

Biz 2022 bütçemizde 104 milyar liralık pay ayırdık sosyal yardımlarla alakalı. Son açıklanan paket halen yardım alanlara ek destek. 300 TL ila 750 TL arasında. Yeni de sosyal yardım almayıp ihtiyaç duyan, nakdi yardıma ihtiyaç duyan herkes başvurabilir. Yeni başvurularda ise gelir testi ile alacağı rakam belirlenmiş olacak.

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