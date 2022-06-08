Candaş Tolga Işık: Yeni yasa temmuz 2022 öncesi sözleşmeleri bağlamıyor
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yeni kira düzenlemesi ile ilgili detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile konuştuğunu ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Haziran 2022 14:16
Candaş Tolga Işık twitter paylaşımında: Az önce yeni kira kanunuyla ilgili Bakan Murat Kurum ile konuştum:
'Bu sene temmuz ayı itibarıyla seneye temmuza kadar kiraya %25'in üzerinde zam yapılamayacak. Yasanın ihlali halinde her 2 tarafa ağır ceza var.'
'Yeni yasa temmuz 2022 öncesi sözleşmeleri bağlamıyor'
'Kiracıyı farklı bahanelerle (Almanya'dan oğlum geldi, kendim oturacağım, vs...) çıkarıp daha yüksek bedelle yeni kiracı getiren ev sahiplerine kiracının şikayeti üzerine halihazırda yasada varolan kira yasağı ve kira tazminatı gibi ağır cezalar uygulanacak.' İfadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız