MS'li karısının temizlik yapmadığını söyledi, mahkeme tazminata çarptırdı

Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

MS'li karısının temizlik yapmadığını söyledi, mahkeme tazminata çarptırdı

Malatya'da boşanma aşamasındaki çiftten erkek olanı, karısının evde temizlik yapmadığını ve evle ilgilenmediğini öne sürdü. Yargıtay, boşanma davasında MS hastalığı nedeniyle evinin temizliği ve çocukların bakımıyla yeterince ilgilenemeyen kadını kusurlu bulan yerel mahkemenin kararına onay vermedi. Eşi ise tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 14:20
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Malatya'da bir erkek ile Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan eşi karşılıklı boşanma davası açtı. Karısının eviyle ve çocuklarıyla ilgilenmediğini ileri süren kişi, evde eşinden şiddet gördüğüne dair gizli kamera kayıtlarını da sundu. Malatya Aile Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda MS hastası kadın, 'eviyle ve çocuklarıyla ilgilenmediği, evin temizliğini ihmal ettiği, eşine sopayla saldırdığı ve evini terk ettiği' gerekçeleriyle "tam kusurlu" bulundu. Kadını erkekten daha fazla kusurlu kabul eden mahkeme, çocukların velayetinin babaya verilmesine ve kadının kocasına 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vererek çifti boşadı.

"HASTA BİR KADINDAN TEMİZLİK BEKLENEMEZ"

Malatya Aile Mahkemesinin verdiği karara itiraz eden Avukat İbrahim Halil Üğüdür, kararı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. İstinaf dilekçesinde dosyaya hukuka aykırı olarak sunulan kamera kayıtlarının hükme esas alınamayacağını belirten Üğüdür, kadının MS hastası olması, hastalığın kendisi üzerinde oluşturduğu etkiler nazara alındığında kendisinden fiziksel olarak temizlik yapmasının dahi beklenemeyeceğini aktardı.

"MÜVEKKİLİM TEMİZLİKÇİ DEĞİLDİR"

Mahkemenin bunu kusur olarak değerlendirmesinin kabul edilebilir olmadığını dilekçede vurgulayan Üğüdür, "MS hastalığı müvekkilimizin bir tercihi değildir. Bu bir tercih olmadığı için bunun olağan etkilerinin kadına kusur olarak yüklenmesi Medeni Kanuna da aykırıdır. Ayrıca müvekkilimiz temizlikçi, ev de otel değildir. Davacı erkeğin en azından hastalığın atak yaptığı dönemlerde evi ve çocukları ile ilgilenmesi onun insani ve ahlaki görevidir" ifadelerine yer verdi.

Temyiz talebini kabul ederek Malatya Aile Mahkemesinin verdiği kararı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası açan kocanın eşine 12 bin 500 TL maddi, 12 bin 500 TL manevi tazminat ile aylık 500 TL nafaka ödemesine hükmetti.

Boşanma davasında MS'li karısının temizlik yapmadığını söyledi, mahkeme tazminata çarptırdı

İSTİNAF KARARINA BOZMA

Kararda, hastalığı ağır geçiren MS hastası kadının hastalığı nedeniyle ev işleri ve çocuklarıyla ilgilenememesinin kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini aktaran 2. Hukuk Dairesi, hukuka aykırı olarak elde edilen CD'lerin kusur belirlemesinde dikkate alınmasının doğru olmadığını belirterek, "Erkeğin kadının babasından sıklıkla borç istediği, kadına 'Sen delisin, ailen seni bana yamadı, beni kandırdılar' şeklinde hitaplarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Yapılan bu tespit sonucunda davalı erkek boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurludur" ifadelerini kullandı.

"KUSUR OLARAK YÜKLENEMEZ"

İstinafın kararına itiraz eden karşı taraf kararı Yargıtay'a taşıdı. Kararı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, itirazın reddine karar vererek kararı onadı. Daire kararda, "Bedensel ve ruhsal olarak ev işlerini gerektiği gibi yapmasının ve çocuklarıyla yeterince ilgilenmesinin mümkün olmadığı, bu sebeple kusur olarak yüklenemeyeceği" vurgusu yaptı.

"AYNI SORUNU YAŞAYANLAR İÇİN BİR EMSAL"

Malatya Aile Mahkemesi'nin erkeği tamamen haklı bulup kadını haksız bulmasının ciddi anlamda hukuka aykırı olduğunu aktaran avukat İbrahim Halil Üğüdür, "Yargıtay'da üst mahkeme olarak bu dosya içerisinde MS hastalığının kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini, evi ve çocuklarıyla ilgilenmemesinin kadının kusuru olmadığını ifade etti. Kadına hükmedilen maddi ve manevi tazminat ile nafakayı onamıştır. Bu Yargıtay kararıyla birlikte yerel mahkemede verilen kararın hatalı olduğu bir defa daha tescillendi. Bu karar MS hastası ya da kronik rahatsızlığı olan diğer çiftler yönünden de emsal teşkil ediyor" dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Silah arkadaşını vuran uzman çavuşa 25 yıl hapis cezası
Silah arkadaşını vuran uzman çavuşa 25 yıl hapis cezası
6 aylık hamile eşini öldüren zanlıya yeniden haksız tahrik indirimi
6 aylık hamile eşini öldüren zanlıya yeniden haksız tahrik indirimi
Büyükşen çifti cinayeti sanıkları 21 Eylül'de hakim karşısına çıkacak
Büyükşen çifti cinayeti sanıkları 21 Eylül'de hakim karşısına çıkacak
Savcı Özlem Salkım'ın ölümü davasında astsubaya hapis cezası
Savcı Özlem Salkım'ın ölümü davasında astsubaya hapis cezası
SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı
SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Bu Habere Tepkiniz

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi, Lojistik programında ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge konusundaki tartışmalar şu an için kamuoyuna verilen beyanatlar üzerinden yürütülüyor. Kanun teklifi metni henüz ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin detaylar teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ortaya çıkacaktır.
Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

İdari mahkeme; yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerde; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiğini hükmetti ve geriye dönük ödenmeyen ek ders ücretlerin ödenmesine karar verdi.
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayata geçecek olan 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerine yönelik devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı.
MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı memurlar.net'te yer alan haber üzerine açıklama yaptı.
MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 Yılı İç Denetim Programında okul ve kurumların, Su ve Elektrik Tüketim Harcamaları ile Taşıma ve Yemek Hizmetlerinin Yürütülmesi de dahil 11konuda iç denetim gerçekleştirecek.
Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Göle dönen yolun içine düştü

Göle dönen yolun içine düştü

Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti. Çankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi. Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Cüneyt Arkın'ın özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.