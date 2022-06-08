TikTok paylaşımlarındaki rezalet hakkında soruşturma başlatıldı



Akıllara durgunluk veren olay takma hamile karınlığı takan Mükremin Gezgin'in kendisine hamile görüntüsü verip, takipçi kitlesini hamile olduğuna inandırmasıyla başladı.

MÜKREMİN GEZGİN TAKİPÇİ SAYISINI ARTIRMIŞTI

Dokuz ay boyunca sosyal medyadan sözde hamilelik dönemlerini paylaşan Gezgin, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

"BABASI YOK" DEDİ

TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunan ve toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyonu aşan Gezgin, videolarındaki kurgu ve mizansenle, milyonlarca kişinin hamileliğine inanmasını sağladı.

Çocuğunun babasız büyüyeceğini açıklayan Gezgin'e milyonlarca destek mesajı yağdı.

"RİHANNA MI MÜKREMİN Mİ..."

Hamilelik senaryoları kullanıcılar tarafından öyle abartıldı ki "Önce Rihanna mı doğuracak yoksa Mükremin mi" diye bahisler bile yapıldı.

MİZANSEN DOĞUM!

Dün takipçilerine sancılarının arttığını duyuran Gezgin, hastanede doğuma girmiş gibi sağlık personeliyle birlikte bir mizansen hazırladı.

Takipçi sayısını artırmak uğruna minik bir bebeği de senaryosuna alet eden Mükremin Gezgin, adını Onur koyduğu bebeği sağlıklı bir şekilde kucağına aldığını duyuran bir paylaşımda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Paylaşımın altına kısa sürede milyonlarca yorum yağarken, Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı.

Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezer ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN