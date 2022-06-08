Ankara'daki sağanak nedeniyle 11 kişinin yaralandığı gözlük fabrikası kullanılmaz hale geldi

Başkentte dün etkili olan sağanak nedeniyle 115 kişinin bir süre mahsur kaldığı ve 11'inin yaralandığı 5 katlı gözlük fabrikasının üretim bölümü kullanılmaz hale geldi.

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gözlük fabrikasında, dün öğle saatlerinde etkili olan sağanağın verdiği zararın tespiti için sigorta firmasının yetkilileri bekleniyor.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Cenan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su basıncı nedeniyle yaralanan 11 kişiden 10'unun taburcu edildiğini, diğer yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Hasar tespit çalışması için sigorta firmasının bilirkişilerinin beklenmesi nedeniyle fabrikada temizlik ve toparlanma işlemlerine başlayamadıklarını ifade eden Güney, "Fabrikanın içerisi facia halinde. Halen biriken yağmur suları çekiliyor. Her yer çamur ve pislik içerisinde. Bu bizim bayağı bir zamanımızı alacak. Burasının toparlanması 6 ay sürer. Biz bu ülkeye vergi ödeyen bir fabrikayız. Türkiye'nin gözlüğünün belki yüzde 20'sini üreten ve dünyaya ihracat eden bir firmayız." diye konuştu.

- "Geçen sene bu fabrikayı yine su bastı"

Fabrikada 110 kişinin çalıştığını bildiren Güney, 6 ay sürecek toparlanma çalışması sırasında işçileri işten çıkartmayacaklarını ve maaşlarını yatıracaklarını aktardı.

Bilirkişilerin incelemesi sonucunda sağanağın yol açtığı maddi zararların ortaya çıkacağını dile getiren Güney, şöyle devam etti:

"Burada yaklaşık 10 milyon dolara yakın yatırım var. Buranın kesinlikle doğal afet ilan edilmesi gerekiyor. Yaklaşık şu anda bölgedeki yüze yakın işyeri bu durumda. Bu birinci değil, ikinci değil, kaçıncı oldu. Geçen sene bu fabrikayı haziranda yine su bastı. Bu sene yine su bastı. Bunun kesinlikle tedbirinin alınarak altyapısının yapılması lazım. Koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı geçmiş olsuna bile gelmedi. Sadece Kaymakam Bey geldi. İlçe Emniyet müdürümüz de sağolsun ilk koşarak gelen oldu. Devlet büyüklerinden gereğinin yapılmasını istiyoruz. Burada bu kadar insan çalışıyor ve bu ülkeye vergi ödüyoruz. Buranın 6 ay kapalı olması, yaklaşık 2 milyon civarında gözlük üretimini engelleyecek."