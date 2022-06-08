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Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "27 Haziran'dan itibaren camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda, yaz dönemi kurs programlarımız başlayacaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 23:55
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Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 27 Haziran'dan itibaren cami ve Kur'an kurslarında yaz dönemi kurs programlarının başlayacağını söyledi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ümraniye Elmalıkent Ana Yerleşkesi'nde düzenlenen ve 3 gün devam eden 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Prof. Dr. Erbaş'ın başkanlığını yaptığı değerlendirme oturumunun ardından sonuç bildirgesiyle sona erdi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının, personelinin mesleki formasyonunu geliştirmek için pek çok hizmet içi eğitim faaliyeti yaptığını belirterek, Başkanlıklarının hizmet çeşitliliği içinde her bir alanın kendine özgü bilgi, beceri ve formasyon gerektirdiğini ifade etti.

Erbaş, şu ana kadar eğitim merkezleri bünyesinde gerçekleştirilen söz konusu eğitim faaliyetlerinin daha güçlü ve kapsamlı hale getirilmesi amacıyla Diyanet Akademisinin kurulduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Böylece Başkanlığımız, personeline yönelik hizmet öncesi eğitim yapma imkanına kavuşmuştur. Akademiyle birlikte meslek öncesi eğitimin yanı sıra hizmet içi eğitimler de devam edecek, bu sayede din hizmeti ve yaygın din eğitimi sunan personelin uzmanlaşması sağlanacak, toplumun farklı kesimleriyle muhatap olan ve manevi rehberlik alanında din hizmeti veren personelimize yönelik sertifika programları düzenlenebilecektir. Akademinin imkanlarıyla Başkanlığımızın sunduğu hizmetlerin etkinliği ve verimliliği artacaktır."

- "Kur'an kurslarımız, en önemli yaygın eğitim müesseselerimizdir"

İslam dininin, iman, ibadet, bilgi ve güzel ahlak merkezli değerleri bireysel ve toplumsal zeminde hayatın her alanına taşımayı hedeflediğini vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, şunları söyledi:

"Bu bağlamda vatandaşlarımızın temel dini bilgileri öğrenmeleri bakımından Kur'an kurslarımız, en önemli yaygın eğitim müesseselerimizdir. Bugün açıkça görülmektedir ki sağlıklı din eğitiminden mahrum kalan kişiler, din istismarı başta olmak üzere pek çok bireysel ve toplumsal sorunla karşı karşıya kalabilmektedir. Dolayısıyla ihtiyaç odaklı Kur'an kursu programlarıyla her yaştan ve seviyeden insana, mesai sınırı olmaksızın din eğitimi hizmeti sunan kurslarımız, vatandaşlarımızın bilinçlenmesinde büyük bir imkan olarak görülmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, başta müftülerimiz olmak üzere, tüm ilgili personeliyle Kur'an kursu hizmetlerinin en güzel şekilde yapılması için büyük bir hassasiyetle hizmet etmeye devam etmektedir."

Erbaş, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının, çocukların sevgi, saygı, dürüstlük, paylaşma gibi ahlaki erdemleri, vatan, millet, bayrak, sorumluluk bilinci gibi insani değerleri özümsemelerinde etkin bir işleve sahip olduğunu ifade etti.

Bu kurslarda lisans eğitiminin yanında okul öncesi eğitimi formasyonu da olan öğreticilerin görevlendirildiğini belirten Erbaş, "4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımıza milletimizin gösterdiği büyük teveccüh memnuniyet vericidir. Vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini karşılayabilmek için gerekli fiziki imkanların ve personel desteğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir." dedi.

Prof. Dr. Erbaş, yaz dönemi Kur'an kurslarına ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

"27 Haziran'dan itibaren camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda, yaz dönemi kurs programlarımız başlayacaktır. Yaz Kur'an kurslarımız vesilesiyle çocuklarımız, hem huzurlu bir tatil dönemi geçirecek hem de tertemiz zihinlerini, hidayet kaynağı Kur'an ile besleyerek Peygamber sevgisini, temel dini bilgileri ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle öğrenme imkanı bulacaktır. Sevgi, saygı, nezaket ve iyilik gibi ahlaki değerlerle tanışacak, yürekleri birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularıyla dolacaktır. Yaz kursu programlarımız ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla çocuklarımızın yeteneği, bilgisi, beklentisi, ilgisi ve yaşının gerektirdiği bütün özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımız tüm müftülükleri ve görevlileriyle çocuklarımızın güzel bir tatil dönemi geçirmeleri için her türlü hazırlığı yapmaktadır."

Takva, samimiyet ve teslimiyetin nişanesi olan kurban ibadetinin, müminlerin Allah'a yakınlaşma arzusunun ve hakikat yolunda fedakarlığın bir tezahürü olduğunu söyleyen Erbaş, "Hz. Adem'den bu yana süregelen kurban, ilahi merhamete nail olma ve Rabbimizin rızasını kazanma vesilesi olduğu gibi sosyal boyutu da olan bir ibadettir. Fert ve toplum açısından birçok hikmeti bünyesinde barındıran bu ibadet, müminler arasında kardeşlik şuurunun pekişmesini, insanlar arasında paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle kurban, Allah için paylaşmaktır. Paylaşarak birbirimize yakınlaşmaktır." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, yasayla toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet esaslarıyla ilgili işleri yürütmekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığının, her konuda olduğu gibi Allah'ın bir emri olan kurban ibadeti hususunda da ilmi ve fiili bakımdan millete rehberlik etmekte olduğunu vurguladı.

KAPAT [X]

- TDV'nin kurban faaliyetleri

"Dünyayı iyilik değiştirecek" inancıyla yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), 1993 yılından bu yana aralıksız bir şekilde ve büyük bir hassasiyetle vekaletle kurban organizasyonu düzenlediğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Vakfımız, bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle ve şeffaf bir şekilde takip etmektedir. Kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak dinimizin esaslarına uygun şekilde bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır. Kesilen kurbanlar, öncelikle ülkemizde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar 80 ülke ve 345 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize ulaştırılmaktadır. Milletimizin Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban hizmetine ilgisi memnuniyet vericidir."

Programa katılanlar arasında Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Huriye Martı, Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ve Kadir Dinç de yer aldı.

Toplantı, Prof. Dr. Erbaş ile katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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