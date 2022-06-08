Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 16:53
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız