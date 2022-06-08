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CHP'li Altay: Sağlık çalışanlarının özlük hakları için gelen teklif hayal kırıklığı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Meclis'e gelen teklif, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları için tam bir hayal kırıklığıdır, tam manasıyla bir alay etme teklifidir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 17:23
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CHP'li Altay: Sağlık çalışanlarının özlük hakları için gelen teklif hayal kırıklığı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın gerekçeli kararına değinerek, Osman Kavala'yı daha önce beraat ettiği bir konuda hapis cezasına çarptırmanın hukuk garabeti olduğunu söyledi ve bu davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesi olduğunu öne sürdü.

Altay, temyiz incelemesini yapacak üst mahkemelerde hakimlerin, saray ve vicdanları arasında tercih yaparken vicdan ve hukuk normlarının sesine göre hareket edeceklerini umduğunu ve dilediğini ifade etti.

Bu davaların kimseyi yıldıramayacağını belirten Altay, "Muhalefet yanlışları söylemeye, ihaneti söylemeye, haksızlığı, hukuksuzluğu dillendirmeye eskisinden daha yüksek bir refleksle ve tepkiyle devam edecektir." diye konuştu.

İktidarın yeni bir fikir ortaya attığını ve kimsenin kiraları yüzde 25'ten daha fazla arttıramayacağına dair bir düzenlemenin getirileceğini aktaran Altay, şunları söyledi:

"Kiraları yüzde 25'te sabitleyeceğiz. Buna güler miyiz ağlar mıyız bilemem ama 20 senelik beton ekonomisinin belgesidir bu. Bu tablo hem ev sahibini hem kiracıyı mağdur eden bir tablodur. Erdoğan; bırak vatandaşın sahip olduğu binanın, konutun, iş yerinin kirasını sabitlemek için kanun çıkarmayı, sen kendi yaptığın zamları sabitle. Doğal gazı sabitle, mazotu, benzini sabitle, elektriği sabitle ve bu tartışmalar Türkiye'de hiç yapılmasın. Beyefendi doğal gazdan gübreye, elektrikten akaryakıta yüzde 400'leri bulan zamları yapıyor, burada sabitleme aklına gelmiyor. Bu, savaş halinde olabilecek iştir. İkinci Dünya Savaşı'nda bunun bir örneği yapıldı ama Türkiye'de benim bildiğim bir savaş hali yok. Hal böyleyken bu sabitleme mantığı kendi kusurunu, kendi suçunun bedelini ev sahiplerine çektirme, konut sahiplerine çektirme mantığıdır."

Altay, bu durumun kayıt dışılığa yol açacağını ya da tahliye davalarının "patlayacağını" iddia etti.

- "Ek gösterge hakkaniyet içinde gelmeli"

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik kanun teklifinin sunulduğunu anımsatan Altay, "Teklif, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları için tam bir hayal kırıklığıdır, tam manasıyla bir alay etme teklifidir. Bunu da kabul etmek mümkün değil." dedi.

Engin Altay, 3600 ek göstergeye de değinerek, aynı birim içinde aynı okulu bitirmiş şef görevinde olan birisiyle uzman statüsündeki birisinin, hizmet yılı aynı olsa da farklı ek gösterge almamasını istedi.

Ek gösterge düzenlemesinin CHP'nin ısrarlı talebi ve takibi sonucu geldiğini savunan Altay, "Hakkaniyet ve adalet içinde gelmelidir, adaletsizlik barındırmamalıdır. Kanun Meclis'e geldiğinde hiç şüphesiz maksimum adalet için azami gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Düzenlemenin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 değil önümüzdeki 1 Temmuz olması gerektiğini dile getiren Altay, ek bütçeye ihtiyaç varsa bununla ilgili teklifin de getirilmesini gerektiğini belirtti. Altay, 3600 ek gösterge konusunu uzatmanın insanların umutlarıyla oynamak olduğunu ifade etti.

- "Bankaların kar artışı 4 ayda yüzde 374"

Türkiye'de bir avuç mutlu azınlığın huzur ve refahının tercih edildiğini öne süren Altay, bu yılın 4 ayında bankaların karının yüzde 374 arttığını, kur korumalı mevduata 3 ay önce yatırılan 1 milyon liranın, 1 milyon 197 bin lira olarak alınacağını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Teknik olarak enflasyon yok, fiili hayat pahalılığı var." dediğini aktararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu söylemiyle "4 milyonun sefası için 80 milyonun cefa çeksin" dediğini iddia etti.

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Vatandaşın yastık altında bir şeyi kalmadığını, millete kefen parasının bozdurulduğunu ileri süren Altay, "Milletin gözünün içine baka baka 'enflasyon yok' demek hangi mantıkla izah edilebilir, bunu da anlamış değilim." dedi.

Engin Altay, 2002'de bir devlet memurunun emekli olduğunda ikramiyesiyle 625 çeyrek altın alabildiğini, bugünse ek göstergesi eklenmiş haliyle 105 çeyrek altın alabileceğini söyledi.

Almanya ve Türkiye'deki asgari ücretlerin karşılaştırmasını yapan Altay, asgari ücretle Almanya'da 109 kilogram, Türkiye'de 66 kilogram et; Almanya'da 1 ton 92 kilogram, Türkiye'de 270 kilogram un; Almanya'da 670 litre, Türkiye'de 160 litre benzin alınabildiğini anlattı. Altay, "Bir asgari ücret 2 depo benzin fiyatına geldi. Allah bu ülkenin sonunu hayretsin. Allah Türkiye'yi kötü yönetimden bir an önce kurtarsın." ifadesini kullandı.

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