Laleli'de tramvay ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı:3 polis yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Laleli Tramvay Durağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolunda ilerleyen polis aracı, karşısından gelen tramvayla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, tramvaylarda bulunan yolcular ise rayların üzerinden bir sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polislere yaptığı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Tramvay yolu üzerinde önlem alan polis ekipleri ise, kazayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte duraksayan tramvay seferleri normale döndü. Öte yandan polis ekiplerinin çalışmalarını ise vatandaşlar film izler gibi seyretti.

Tramvayların kaza nedeniyle çalışmadığını söyleyen Şinasi Bayar, "Tramvaylar çalışmıyor, Yusufpaşa durağına kadar yürüyeceğiz. Kabataş'tan Beyazıt'a kadar geliyor, Yusufpaşa'ya kadar yürüyeceğiz, oradan tekrar bineceğiz" dedi.

Kaza sırasında tramvayda olan bir vatandaş ise, "Polis aracı tramvay hattında ilerliyordu. Tramvayda karşıdan gelince çarpıştı. Tramvay hattında polis aracı gidiyordu, hiçbir araç hattan geçmemeli. Polis aracı sağdan çarptı, oraya sıkıştı" diye konuştu.