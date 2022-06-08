18 yaşındaki sevgilisi evinde ölü bulunan sanığa ev hapsi

Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

18 yaşındaki sevgilisi evinde ölü bulunan sanığa ev hapsi

Kocaeli'de kız arkadaşı Sude Akarsu'nun evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık, ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Duruşmada dinlenen genç kızın annesi, "Kızımla aramızda duygusal mesajlaşmalar oldu. En son 'Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür' dedi" diye konuştu. Sanık ise savunmasında, "Sude bana dönerek 'Bana bak, seni çok seviyorum' diyerek kafasına sıktı. Sevdiğim kadını gözümün önünde kaybettim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 21:16
Yazdır
18 yaşındaki sevgilisi evinde ölü bulunan sanığa ev hapsi

Olay, 5 Ağustos 2021 tarihinde İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö'nün (29) evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulduğu belirlenen Akarsu hayatını kaybetti. Evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. ise gözaltına alındı. Sude'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yeter artık dayanamıyorum, katlanamıyorum"

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Sude Akarsu'nun sosyal medya hesabından annesine, "Anne ben bugün eve geliyorum, yeter artık dayanamıyorum, katlanamıyorum. Ben bugün eve gelmezsem polise haber ver, çünkü beni dövmüş öldürmüş olabilir. Ben diyeceğimi dedim. Ben bugün eve gelmezsem eğer bil ki bir şey yapmıştır bana. Polise haber ver" şeklinde mesaj attığı bilgisi yer aldı. Aynı zamanda iddianamede, Akarsu'nun kanında uyuşturucu madde tespit edildiği, kriminal raporunda ise Sude'nin sağ el swap numunesi üzerinde atış artıkları bulunduğu, sanık O.Ö.'de ise atış artıklarının bulunmadığı belirtildi.

"Sude, 'Bana bak, seni çok seviyorum' diyerek kafasına sıktı"

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına başlandı. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, sanık O.Ö. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen O.Ö., "İddianamede yazıldığı gibi ölüme sebebiyet verme gibi şeyler asılsızdır. Siz ailesi yüzünden intihar ettiğini bilmiyordunuz. Ben bu kızı uyuşturucu batağından kurtardım. Olay günü biz çarşıya gittik. Bağımlısı olduğu için arada krizleri oluyor ve bağırıp çağırıyordu. Yine krize girip bana hakaret etmeye başladı. Ben de ona bağırdım, sonrasında eve geldik, canı alkol istedi. Tanık T.M.D'de yanımızdaydı. Onu alkol almaya gönderdik. O sırada silah, oturduğum koltuğun arasında duruyordu. T.M.D. evden çıktıktan sonra Sude gelip bana sarıldı. Sude bana sarılırken silahı almış, ben bunu fark etmedim. Sude evin kapısına doğru gidip bana dönerek 'Bana bak, seni çok seviyorum' diyerek kafasına sıktı. Sevdiğim kadını gözümün önünde kaybettim, yardım etmeye fırsatım olmadı. 112'yi ben aradım, bir kadına bunu yapamam, 3 kız çocuğu babasıyım" dedi.

"Sude'ye çocuğum gibi bakıyordum"

Savunmasına devam eden O.Ö., "Sude'nin annesi bizim ilişkimiz için kendisine 'Ölsen de öldürsen de seni vermem' dedi. Sude'nin ablasının eski kocası bu kızı uyuşturucuya düşürmüş. Ben Sude'yi bunların içinden aldım. Tek pişmanlığım o silahı orada tutmak. Sude'ye uyuşturucu verenlerle kavgaları oluyordu, bu sebeple hasımlar edindim. Olayla 3 gün önce hasımlarım silahla kapımıza dayanıp beni öldürmeye çalıştılar, silah o yüzden oradaydı. Sude daha önce AMATEM'e gitti, ancak yatmamış. Oradan çıktıktan sonra bir parkta kollarını kesmiş. Sude'ye çocuğum gibi bakıyordum. Ben onu darp ediyor olsam beni polise şikayet ederdi. İddianamede yer alan ses kaydı yarımdır, o ses kaydının devamı var. Sude'nin ablasıyla oturduğumuzda bunu şaka olsun diye yaptığını söyledi. Ablasının da bundan haberi var. Bu mesajın ertesi gününde ablasıyla birlikte parkta oturduk. Ablası kendisine 'Böyle yapma' diye uyardı. Sude de 'O zaman siz de benimle ilgilenin' dedi. Hasımlarım bana saldırmak için eve geldiğinde mermiyi namluya sürmüştüm, sonra çıkarmadım öyle kaldı. Sude silahı aldığında mermi namludaydı" diye konuştu.

"Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür"

Sanıktan şikayetçi olan Sude'nin annesi, "Kızımı uyuşturucu tedavisi için sürekli ben hastaneye götürdüm. Sanıkla görüşmesine tepki gösterdim. Biz bu kişiyi evli olarak biliyorduk, ayrıca iyi biri olmadığını duymuştuk. Uyuşturucu tedavisini kendisinin yaptırdığı yalandır. Bu kişi hayatımıza girmeden önce kızımı hastaneye götürüyordum. Konuşmak için defalarca bunların evine gittim ama hiçbir zaman kızımı göremedim. Karakola defalarca şikayette bulundum. Kızımın korkup çekindiği şeyler her zaman oldu. Defalarca kendisine sormama rağmen hiç anlatmadı. Ben onlara bazen sinirle bazen de sevgiyle yaklaşıyordum. Kızımla aramızda duygusal mesajlaşmalar oldu. En son 'Anne bugün eve geleceğim, gelmezsem beni öldürmüştür' dedi. Birkaç saat sonra Sude durgun bir ses tonuyla 'Gelmeyeceğim' diye ses kaydı yolladı. Kızımın ses tonundan bir sorun olduğunu anladım, sordum ama anlatmadı. Tanımadığımız insanlar bize ulaşıp sanığın kızımı dövdüğünü söylüyordu. Saçından tutup sürüklediğini duyduk. Olaydan bir hafta önce 02.00'da polisler kızımı benim kapıma getirdi. Polislerin yanında 'O. beni dövdü polise sığındım' dedi. Benim kızım intihar etmez, tetiğe bastıysa mecbur kalmıştır. Raporda belli, vücudunun her yeri morarmış. Uyluk kemiği bile morarmış. Vücudun orası nasıl morarır? Kızımı en son polisler saat 02.00'da getirdiğinde gördüm. Ertesi gün işe gittiğimde sanık gelip kızımı almış, sonra kızımı bir daha görmedim" şeklinde konuştu.

"Sude'nin saçından tutarak evin içine çekti"

Sanığın Sude'ye şiddet uyguladığını gördüğünü söyleyen komşu B.A., "Sanığı komşum olması sebebiyle tanırım. Sude'nin ablası ise iş yerimin karşısında çalışıyordu, Sude'yi daha önce bir kez görmüştüm. Sanıkla birlikte yaşamaya başladıktan sonra Sude'ye tanıdım ve ablasına burada yaşadıklarını söyledim çünkü ailesi nerede olduğunu bilmiyordu. Olaydan bir gün önce kavgalarına şahit oldum. Evden yüksek sesle bağırışmalar geliyordu. Sonra Sude ağlayarak evden çıktı. Sanık saçından tutarak evin içine çekti. İkinci kez çıktığında sanık tekrar boynundan tutarak içeriye aldı. Bir süre sonra Sude ağlayarak tekrar dışarı çıktı. Aynı günün akşamında tekrar gördüğümde Sude elinde market poşetleriyle hiçbir şey olmamış gibi evine geldi. Olay olduğunda ben evin arka kısmındaki odadaydım. Sanığın 'Sude Sude' diye bağırdığını duydum ancak silah sesi duymadım" ifadelerini kullandı.

"Sanığın hasımları vardı o yüzden silahsız gezmezdi"

Olay günü sanığın evinde olan T.M.D., "Sanık aile dostumuzdur. Kendisini 5-6 senedir, Sude ablayı 4-5 aydır tanıyorum. Sude abla uyuşturucu bağımlısıydı, sanık onu hastaneye götürüyordu. Olay günü beraber oturup film izledik daha sonra ben alkol almak için evden çıktım. Nişan yapmaktan söz ediyorlardı. Büfeye gidip geldim, eve döndüğümde Sude abla yerdeydi sanık ambulansı aramıştı, ben peşinden bir daha aradım. Sanığın hasımları vardı o yüzden silahsız gezmezdi" dedi.

"Agresif bir çocuk ama birini öldürecek olsaydı 3 çocuğunun annesini öldürürdü"

KAPAT [X]

Sanık O.Ö.'nün annesi S.G. ise "Sude sokakta yaşayan bir çocuktu, benim çocuklarımı yıllardır tanır. Annesi Sude'yi evden attı. Annesinin 'Kendini öldür bu eve gelme' dediğini ben duydum. Benim oğlum suçluysa cezasını çeksin, mahkemeniz iyisini bilir. Oğlumla Sude arasında kıskançlık sebebiyle kavga çıkıyordu. Ayrıca oğlum ona uyuşturucu vermediği için kavga ediyorlardı. Oğlum agresif bir çocuk ama birini öldürecek olsaydı 3 çocuğunun annesini öldürürdü. Sude 16 yaşından beri sokaktaydı" diye konuştu.

"Tahliyesine karar verildi"

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, delillerin gizlenme veya değiştirilme ihtimalinin bulunmaması sebebiyle sanık O.Ö.'nün ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Porsche çalıp Almanya'dan kaçan hırsızlar Kayseri'de yakalandı
Porsche çalıp Almanya'dan kaçan hırsızlar Kayseri'de yakalandı
İşçi, tartıştığı patronunu bıçaklayıp yaktı
İşçi, tartıştığı patronunu bıçaklayıp yaktı
Biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp eden sevgililer tutuklandı
Biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp eden sevgililer tutuklandı
İlker Başbuğ'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı
İlker Başbuğ'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı
20 işçi ve memur emeklisi'nden TÜİK hakkında suç duyurusu
20 işçi ve memur emeklisi'nden TÜİK hakkında suç duyurusu
Burak Yılmaz, Arda Turan ve Berkay'ın davasında tanıklık yaptı
Burak Yılmaz, Arda Turan ve Berkay'ın davasında tanıklık yaptı

Bu Habere Tepkiniz

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi, Lojistik programında ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge konusundaki tartışmalar şu an için kamuoyuna verilen beyanatlar üzerinden yürütülüyor. Kanun teklifi metni henüz ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin detaylar teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ortaya çıkacaktır.
Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

İdari mahkeme; yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerde; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiğini hükmetti ve geriye dönük ödenmeyen ek ders ücretlerin ödenmesine karar verdi.
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayata geçecek olan 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerine yönelik devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı.
MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı memurlar.net'te yer alan haber üzerine açıklama yaptı.
MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 Yılı İç Denetim Programında okul ve kurumların, Su ve Elektrik Tüketim Harcamaları ile Taşıma ve Yemek Hizmetlerinin Yürütülmesi de dahil 11konuda iç denetim gerçekleştirecek.
Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Göle dönen yolun içine düştü

Göle dönen yolun içine düştü

Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti. Çankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi. Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Cüneyt Arkın'ın özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.