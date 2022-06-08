Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak Milli Eğitim Bakanlığı'nın önceliği. Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı. 400 bin çocuk okul öncesi eğitim ile buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem öncelik verdiğimiz alanlardan en önemlisi de okul öncesi okullaşma oranını arttırmak" açıklamasını yaptı.

Hedef 2022 yılının sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı daha açmak.

Bakan Mahmut Özer, 2022 yılı sonu itibariyle 5 yaş okullaşma oranını yüzde 100'e tamamlayacaklarını söyledi.

Özer, "Bu adımlar hızlı devam ettiğinde 2022 sonu itibari ile 5 yaş okullaşma oranını yüzde yüz 4 yaş okullaşma oranını yüzde 75'e, 3 yaştaki okullaşma oranını da yüzde 50'ye ulaştırıp 3 ile 5 yaş arasını OECD okullaşma oranına yaklaştırma ile ilgili performansı ortaya koymuş olacağız" dedi.