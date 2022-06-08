Konya Valiliğinden 'sağanak' açıklaması

Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Konya Valiliğinden 'sağanak' açıklaması

Konya Valiliğince, kentte yağışın yoğun yaşandığı bazı bölgelerde vatandaşlar ve hayvanların mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldığı, bazı bölgelerde ekili alanlarda zarar meydana geldiği, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Haziran 2022 22:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 31 İlçe Belediye Başkanlığı ekiplerinin, yoğun yağıştan hasar gören yolların onarımı yaptığı aktarıldı.

Kentte kurum ve kuruluşların seferber olduğu belirtilen açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin (AADYM) çağrı merkezine düşen 45 vaka değerlendirildi, 43'ü sonuçlandırıldı. 2 vakaya ilişkin çalışmalar sürüyor." ifadesine yer verildi.

Yağışlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince müdahale çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

- Hasar raporu

Açıklamaya göre, Botsa Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşa ait 100 adet bal arısı kovanı ve 100 adet arı kutusu telef oldu. Başka bir vatandaşın 6 küçükbaş hayvanı telef oldu. Mahallelerde bulunan tarım arazileri zarar gördü. Sel taşkını tamamen kontrol altına alındı.

Dere Mahallesi'nde yoğun yağış sonucu mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, Karaağaç Mahallesinde zarar gören yollara ilişkin çalışmalar sürüyor.

Kayadibi Mahallesinde sel sonucu evinin içerisinde mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahallenin yollarında yağış kaynaklı hasar oluştu, tarım arazileri su altında kaldı.

Yeşildere Mahallesinde bahçe duvarının göçmesi sonucu bir araç zarar gördü. Mahallenin yollarında yağış kaynaklı hasar oluştu, tarım arazileri su altında kaldı.

- "Hayvan barınağına giren sular nedeniyle 25 küçükbaş hayvan telef oldu"

Akören İlçesi Alan Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında barınak içerisine giren yağmur suları nedeniyle 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Emirgazi ilçesi TOKİ konutlarında 2 binanın bodrum katını su bastı, müstakil 2 farklı ev ile ahır kısımlarında su birikti. İçerideki hayvanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Akmescit Mahallesi'nde su baskını olan yerlerde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

- "Güneş panelleri, çitler ve trafo merkezi zarar gördü"

Konya-Kadınhanı yolu 25. kilometresinde etkili yağış nedeniyle Konya istikametine yolun iki şeridi işaret levhaları ile trafiğe kapatıldı. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolun trafiğe açılması amacıyla Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çumra'nın Apa Mahallesi'nde güneş panelleri, çitler ve trafo merkezi zarar gördü. İlçenin 8 mahallesinde arpa, buğday, ayçiçeği ve mısır alanlarında tarımsal zarar meydana geldi.

KAPAT [X]

Yunak'ta 3 farklı lokasyonda sel baskını oldu şarampollerde su birikmesinden kaynaklı tahmini bin 500-2 bin dekar arazi su altında kaldı.

- Mevsimlik tarım işçileri dinlenme tesisine tahliye ediliyor

Açıklamada, Bozkır'da yağışla birlikte yola dökülen malzemeler nedeniyle kısmi kapatma ve yavaşlatma yapılan yerlerin Karayolları, belediye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile temizlenerek tüm yolların trafiğe açıldığı bildirildi. İlçede dolu ve selden kaynaklı meyve ve hububat alanlarında yaklaşık 1000 dekar arazide hasar oluştuğunun tahmin edildiği belirtildi.

Ereğli ilçesinin bazı bölgelerinin selden yoğun etkilendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ereğli'de mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır bölgesini su basması nedeniyle yaklaşık 100 mevsimlik tarım işçisi, bölgede bulunan dinlenme tesisine tahliye ediliyor

Geceyi dinlenme tesislerinde geçirecek işçiler için sabah Ereğli Belediyesince yeni çadırlar kurulacak.

Güneysınır'da Aydoğmuş Mahallesi başta olmak üzere, Avcıtepe, Kurukavak, Karasınır, Güneybağ mahallelerinde genel itibarıyla hububat ve diğer yazlık ürünlerde zarar meydana geldi. Özellikle Aydoğmuş Mahallesinde arpalarda yüzde 90'a varan oranda zarar oluştu.

Kadınhanı'nda Çeşmecik Mahallesi'nde bir evin duvar arasında biriken su, duvar kısmından yol açılarak tahliye edildi. Ilgın'da Avdan Mahallesinde ikamet eden bir vatandaşın evinin avlusu ve bahçesi yağmurla gelen balçıktan etkilendi. Söz konusu yerde 7 kuzunun sel suyuna kapıldığı bilgisi alındı. Yunak-Akşehir arasındaki yolda oluşan su birikintileri trafikte aksama oluşturdu. Emirgazi Akmescit Mahallesi'nde ise baskın olan bir evdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
Başkentte sele kapılan kişi böyle kurtarıldı
Başkentte sele kapılan kişi böyle kurtarıldı
Laleli'de tramvay ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı:3 polis yaralı
Laleli'de tramvay ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı:3 polis yaralı
Akpınar Mahallesi için kırmızı alarm!
Akpınar Mahallesi için kırmızı alarm!
Ankara'da dolu yağışı etkili oluyor
Ankara'da dolu yağışı etkili oluyor
LPG yüklü tankerin devrildiği TEM Otoyolu 4,5 saat sonra trafiğe açıldı
LPG yüklü tankerin devrildiği TEM Otoyolu 4,5 saat sonra trafiğe açıldı

Bu Habere Tepkiniz

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi, Lojistik programında ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge konusundaki tartışmalar şu an için kamuoyuna verilen beyanatlar üzerinden yürütülüyor. Kanun teklifi metni henüz ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin detaylar teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ortaya çıkacaktır.
Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

İdari mahkeme; yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerde; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiğini hükmetti ve geriye dönük ödenmeyen ek ders ücretlerin ödenmesine karar verdi.
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayata geçecek olan 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerine yönelik devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı.
MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı memurlar.net'te yer alan haber üzerine açıklama yaptı.
MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 Yılı İç Denetim Programında okul ve kurumların, Su ve Elektrik Tüketim Harcamaları ile Taşıma ve Yemek Hizmetlerinin Yürütülmesi de dahil 11konuda iç denetim gerçekleştirecek.
Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Göle dönen yolun içine düştü

Göle dönen yolun içine düştü

Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti. Çankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi. Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Cüneyt Arkın'ın özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.