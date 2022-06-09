9 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret edecek, Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.

(Ordu/10.00/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde Konyalılar Günü açılışına ve Konyalılar Günü Akşam Yemeği'ne katılacak.

(Ankara/17.00/20.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaali, Karasu ve Ferizli ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Sakarya/14.00/15.15/16.35)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(14.00)

- Adalet Komisyonunda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Enerji Borsaları Birliği (Europex) 20'nci yıl buluşmasına katılacak.

(Antalya/20.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valilik ziyaretinde bulunacak, Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Diyarbakır/09.30/11.00/18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Haziran'da hizmete alınacak Türksat 5B uydusu ile ilgili basın açıklaması yapacak, Hak-iş Konfederasyonu ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.00/12.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.45)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'ta "Gerçekliğe Dönüş Göbeklitepe Sergisi"ni ziyaret edecek ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ve Anna Prohaska konserini izleyecek.

(İstanbul/18.00/20.00)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK ile Elektrik Üretim A.Ş arasında iş birliği protokolü imzalanması dolayısıyla YÖK Başkanlığında düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/09.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Etnospor Kültür Festivali Açılışı ile Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/Diyarbakır/17.00)

2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.

(İstanbul/10.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde Fenerbahçe Beko, ikinci maçta Anadolu Efes'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabına kadınlar ve erkeklerde yapılacak mücadelelerle devam edilecek.

(Ankara/11.00)

5- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Lüksemburg/18.00)