Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik
Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:
BASIN İLAN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğine 114 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Madde 114/A- Kurumun süreli yayınlara tebligatları, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) vasıtasıyla elektronik ortamda yapılır.
Tebligatlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 8 - Süreli yayınlar, elektronik tebligat mevzuatına uygun olarak temin edecekleri UETS adreslerini, 114/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür."
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız