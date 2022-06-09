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Karadeniz gazında ilk boru döşeniyor

Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'de, ilk borular yarından itibaren kıyıdan döşenmeye başlanıyor. Sığ kısımlarda boru yerleştirmeyi 'Castoro 10', denizin 2 bin metre derinliğinde boru sermeyi ise Castorone gemileri yapacak. Yaklaşık 170 km uzunluğundaki boru hattı, sığ denizden derine uzanacak şekilde beş ayda serilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 09 Haziran 2022 07:40
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Karadeniz gazında ilk boru döşeniyor

Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'de, boru döşeme işlemi başlıyor. Karadeniz'de bulunan doğal gazı vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için çalışmalar hız kazandı. Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor. Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi ise çalışmalara destek veriyor. Sığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak, Bahama bayraklı "Castoro 10" isimli gemi, 5 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Söz konusu gemi 7 Haziran itibarıyla da Filyos'a ulaştı.

50 METREDEN BAŞLAYACAK

Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular yarından itibaren kıyıdan başlanarak döşenecek. Sığ deniz kısmındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben, sığ deniz kısmında 50 metre derinliğinden başlamak üzere borular deniz tabanına serilmeye başlanacak. "Castoro 10" ile sığ kısımda yaklaşık 5 kilometre boruların serimi ve montajı tamamlanacak. Söz konusu işlemlerde en kritik safha olan derin deniz kısmında ise 2 bin metre derinliğinde boru serme işlemi Castorone isimli gemi tarafından yapılacak. Şu anda Doğu Akdeniz'de bulunan geminin temmuzda Türkiye'de olması bekleniyor.

10 KUYU BAĞLANACAK

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olacak boru hattı, bu ay sığ denizden derine uzanacak şekilde serilmeye başlanacak. Boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi öngörülüyor. Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak. Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz üretilmiş olacak.

6 Kasım itibariyle altyapımız hazır hale gelecek

Karadeniz gazının 2023'te sisteme dahil edilmesi için çalışmalarını sürdüren BOTAŞ, gazın abonelere ulaşmasını sağlayacak boru hattının ilk fazını 6 Kasım'da tamamlayacak. TBMM KİT Komisyonu'na bilgi veren BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, "Karadeniz gazıyla ilgili beklentiler oldukça yüksek. Karadeniz gazımız 2023'te devreye girecek. BOTAŞ olarak gazımız devreye girdiğinde bizim de sistemsel olarak hazır olmamız icap ediyor. Tüm altyapı çalışmalarını planladık, yatırımlarımıza başladık. 6 Kasım itibariyle altyapımızı tamamlayıp, doğal gazı alabilecek hale gelmiş olacağız. 2023 yılında Karadeniz gazımız devreye girdiğinde BOTAŞ'ın sistemsel olarak hazır olması gerekiyor. Bununla ilgili tüm altyapı çalışmaları planlandı, yatırımlar başlatıldı" diye konuştu.

İkinci fazda mühendislik tamam

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte oluşacak kapasiteye ilişkin bilgi veren Özcan, "Gazın karaya ulaşmasıyla beraber 'network'ümüze de doğal gaz taşınacak. Bununla alakalı hem receiving terminal ölçüm sistemlerinin kurulması hem de boru hatlarının döşenmesi faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Altyapımızın taşıma kapasitesi, günlük 50 milyon, yıllık ise 18 ila 20 milyar metreküp olacak. Yaklaşık 211 kilometre uzunluğunda Adapazarı'na kadar olan ikinci faz çalışmalarımızla da alakalı detaylı mühendislik çalışmalarımızı bitirdik. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karaya 40 milyonu getirdiği gün, taşıyabilecek pozisyona gelmiş olacağız" dedi.

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