Suriyeli gencin katillerini özel ekip arıyor

Bazı siyasi partilerin öncülük ettiği ırkçı söylemlerin etkisiyle İstanbul Bağcılar'da Suriyeli Şerif El Ahmed'i öldüren 3 katilin izi sürülüyor. Kaçış güzergahında bulunan tüm kameraları incelemeye alan İstanbul Emniyeti'nin katilleri enselemesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Bağcılar'da Demirkapı Mahallesi'nde 6 Haziran günü Suriyeli 6 gencin kaldığı evi basan Azat Y., Yusuf A., Mert B.A., Şerif El Ahmed'i başından vurarak öldürdü ve kayıplara karıştı.

KAMERADA İZLERİ SÜRÜLÜYOR

İstanbul Emniyeti, cinayetin ardından katilerin izini sürmeye başladı. Cinayetin kamera kayıtlarını izleyen Şerif El Ahmed'in ev arkadaşları polise verdikleri ifadede zanlıları teşhis etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel bir ekip şüphelilerin kaçık güzergahındaki tüm kamera kayıtlarını topladı. Görüntüleri saniye saniye inceleyen ekipler, katillerin gizlenebileceği adresleri inceleme altına aldı.

DAMATLIĞIYLA GELMELİYDİ

Irkçı cinayete kurban giden Ahmed'in ailesi ise hala şokta. İdlib'in Hafsarjah köyünde taziyeleri kabul eden Ahmed'in ailesi, katillerin bir an önce bulunmasını istediklerini dile getirdi. Talihsiz gencin yakın akrabası Tarık El Ahmed, adaletin sağlanmasını istediklerini söyledi. El Ahmed, "Bizi kimse aramadı, taziye için aramaları isterdik. Türk medyası da hiç ilgilenmedi. Evladımız ırkçı bir saldırıya kurban gitti. Onu, cenaze arabasıyla değil damatlıklarıyla görmek isterdik. Katillerin yakalanmasını ve yargılanmasını istiyoruz" dedi.