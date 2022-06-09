15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı

15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün deşifresine yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı. Savcılık ve Emniyet, örgütün kullandığı gizli yöntemleri tek tek ortaya çıkardı. Mahrem yapılanma modelinde uyguladığı "hücre tipi, az sayıda şahıs ile görüşme" stratejisini genele yayma çabası içine giren örgütün finans kaynakları da büyük oranda kurutuldu.

FETÖ'nün, yurt dışından "Hawala, Şirinler, Sanal para" veya "kurye" gibi yöntemlerle para transferi yaptığı belirlendi. Bu yöntemler deşifre edilip örgüte darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı verilerine göre; darbe girişiminden bu yana 331 bin 719 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Bunlardan 101 bin 248'i tutuklandı, 104 bin 197'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 122 bin 50'si ise serbest bırakıldı. 33 ülkeden 142 örgüt mensubu Türkiye'ye iade edilerek adli birimlere teslim edildi.

26 BİN FETÖ'CÜ ANKESÖRE TAKILDI

FETÖ yapılanmalarına yönelik operasyonlardan bazıları şöyle:

- Mahrem yapılanmaya yönelik 3 bin 40 operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan 62 bin 211 şüpheliden 52 bin 40'ı yakalandı.

- Kurum yapılanmasına yönelik operasyon sayısı 75 bin 714. Gözaltı kararı verilen 191 bin 258 şüpheliden 182 bin 257'si kıskıvrak yakalandı.

- Büfe-ankesör soruşturmasında 26 bin 663 şüpheliden 24 bin 412'si gözaltına alındı. Bunlardan 9 bin 57'si itirafçı olup örgüte dair tüm bildiklerini anlattı.

- Sınav soruşturmalarında ise 284 operasyonda 18 bin 225 şüpheli gözaltına alındı.