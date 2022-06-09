Sektör temsilcileri uyardı! 'Vatandaş 30'lu koliyi 100 liraya alacak'

Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Doların yükselişi durdurulamıyor: 17,11 TL
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sektör temsilcileri uyardı! 'Vatandaş 30'lu koliyi 100 liraya alacak'

Tavşanlı YUM-BİR Başkanı Kemal Öztürk, Yumurta üreticilerinin zararı'nın son zamanlarda 4 kat arttığını belirterek, 'Piyasada yumurta tavuğu kalmayacak ve vatandaş 30'lu koliyi 100 liraya alacak' dedi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 09 Haziran 2022 07:58
Yazdır
Sektör temsilcileri uyardı! 'Vatandaş 30'lu koliyi 100 liraya alacak'

Rekabet Kurulu'nun kartel-uyumlu eylem gerekçesi ile Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'ne (YUM-BİR) üye birlikler ile üretici şirketlere yönelik aldığı soruşturma kararı, sektörde geniş yankı uyandırdı. Kapanan ihraç pazarları ve artan maliyetler nedeniyle sürekli kan kaybeden sektörden soruşturmaya itiraz geldi. YUM-BİR'e üye birlik başkanları ve firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, sürekli zarar eden, küçülen ve iflaslar yaşayan sektörün bu yönde bir anlaşma içinde olamayacağı belirtilerek, kendilerini savunma ve karşı dava hakkının kullanılacağı ifade edildi.

Soruşturmaya konu olan iddianın aksine birlikler arasında yapılan görüşmelerin piyasanın durumu ile ilgili bilgilendirmelerden ibaret olduğu, amacın sektördeki yapısal problemlerin çözülmesine yönelik bir çaba olarak okunması gerektiğinin altı çizildi. Soruşturma kapsamına giren bazı birlik ve şirket yöneticileri çekincelerini dile getirerek konuya yönelik yorum yapmaktan kaçınırken DÜNYA'ya konuşan sektör temsilcileri değerlendirmelerinde, kaderine terk edilen sektörün girdiği darboğazdan çıkmak için ciddi bir mücadele verdiğine, çözüm arayışlarının ise sonuçsuz kaldığına dikkat çekildi. Soruşturma sonunda, yumurta üreticilerine yönelik iddiaların gerçekle ilgisi olmadığının da ortaya çıkacağı kaydedildi. Firmaların sürekli küçülmesi ve artan iflaslarla birlikte yumurta üretiminin düşeceği, arz-talep dengesine bağlı olarak yumurta fiyatların daha da artacağı yönünde görüş bildiren sektör temsilcileri, ilerleyen süreçte bu durumun alım gücü sürekli düşen tüketicileri daha fazla etkileyeceği uyarısında bulundu.

"MALİYETLER DÜŞMEDEN ÜRETİM SÜRDÜRÜLEMEZ"

Bandırma YUM-BİR Başkanı Mehmet Aytekin

Rekabet Kurulu'nun dönem dönem enflasyonu tetikleyen ürünler ile alakalı soruşturma açtığını biliyoruz. Şu anda da temel besin maddesi yumurta gündemlerinde. Dünyada artan emtia fiyatları ile ülkemizde artan döviz kuru maliyetlerimizi her geçen gün arttırıyor. Güncel yumurta maliyetimiz 1,4 lira, satış fiyatımız ise 0,90 kuruş civarında. Yem, enerji, nakliye maliyetlerimiz düşmeden, bu şartlarda yumurta üretimi sürdürülemez. Yumurta stoklanamayan ama her gün üretilen bir mal. Fiyatını sadece arz-talep belirler. Aksi olsaydı üretici hiç zarar etmezdi.

"KURULA RAPORUMUZU SUNACAĞIZ"

Gaziantep YUM-BİR Başkanı Ömer Marakoğlu

Yumurta üreticileri olarak bir süredir zararına satış yapıyoruz. Maliyetlerimiz ciddi oranda artmış durumda. Rekabet Kurulu'nun soruşturması kapsamında önümüzdeki hafta geçmiş dönem fiyatlarına ilişkin bir rapor hazırlayıp, kurula sunacağız. Bunların sonucunda da kartel oluşturma gibi bir durumun olmadığı ortaya çıkacak.

"PİYASADA YUMURTA TAVUĞU KALMAYACAK"

Tavşanlı YUM-BİR Başkanı Kemal Öztürk

Yumurta üreticilerinin zararı son zamanlarda 4 kat arttı. Sektörde fiyatlar üzerinde bir anlaşma yapılarak tüketiciye daha yüksek fiyatla satış yapılması söz konusu olamaz. Eğer böyle bir anlaşma varsa niye ürettiğimiz yumurtayı zarar etmeyi göze alarak maliyetlerin altında satıyoruz. Yem ve enerji maliyetlerinde geldiğimiz nokta ortada. Üreticiler sürekli kümes kapatıp, tavukları kesime gönderip küçülüyor. Üreticilerimizin arkasındayız. Yumurta üreticileri batıyor. İflaslar ve sektörden çıkan firma sayısı artıyor. Piyasada yumurta tavuğu kalmayacak ve vatandaş 30'lu koliyi 100 liraya alacak. Savunmamızı yapacağız.

"KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Manisa YUM-BİR Başkanı Can Sağır

Bu gerçeği yansıtmıyor. Soruşturma sürecinin bir işleyişi var. Biz de kendimizi savunacağız. Birliklerin ve listede yer alan firmaların sektörü domine etmesi gibi bir durum yok. Türkiye'de şu an 600'den fazla üretici var. Bu kadar fazla üreticinin olduğu yerde 10 firma yumurta sektörüne yön veremez.

"ÜRETİCİNİN İŞBİRLİĞİ YAPACAK HALİ YOK"

Has Tavuk Beyaz Et Genel Müdürü Şahin Aydemir

Yumurtacılar ciddi zarar ediyor. Bu sebeple de yumurta kümeslerinin çoğu kesiliyor ve kapanıyor. Hammadde maliyetleri çok yükseldi ve bu şartlarda ayakta kalmaları her geçen gün zorluyor. Bugün herkes kendi gemisini kurtarmaya çalışıyor. Hiç kimsenin yanındakine bakacak, bir araya gelip işbirliği yapabilecek durumu yok.

'ÜRETİM AZALACAK, FİYAT ARTACAK'

Kubatoğlu Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat

Açılan soruşturmayı doğru bulmuyoruz, zor bir dönemden geçen üreticinin küstürülmemesi gerekiyor. Yumurta üretiminin Türkiye'deki ekonomik değeri çok düşük. Bu nedenle yumurtanın kartelleşme grubuna girme şansı yok. Çorum'da ve ülke genelinde kartelleşme olması söz konusu değil. Eğer kartelleşme aranıyorsa yabancılaşmış gruplarda aranmalı. Türkiye'nin yumurta sektöründeki firmaların yüzde 99'u yerli ve milli üretici. Şu an büyük zararlar ediyoruz ama hiç sesimiz çıkmıyor diye üreticilerin üzerine geliniyor. Çorum'da geçmişte 174 yumurta üreticisi varken şu anda sadece 24 tane kaldı. Üretici olarak, 3-5 ay veya yılbaşında yumurta üretiminin azalacağını ve yumurta fiyatının artacağını düşünüyorum.

'Asıl maliyet artışları araştırılmal'

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "İlgili kurumların araştırmasına saygımız var. Ancak böyle bir durumun söz konusu olduğuna inanmıyorum" dedi. Yumurtacıların ileriye dönük fi yat belirlemesi ve marketlerdeki yumurta fi yatlarını kontrol etmesi şeklindeki soruşturmanın tamamlandığında gerçeklerin ortaya çıkacağını kaydeden Afyon, "Asıl araştırılması gereken konu maliyetlerdeki artıştır. Tedarikçilerin marketlere verdikleri fi yatları birlikte koordine etmeleri gibi bir durumun söz konusu olduğuna inanmıyorum ancak yine de araştırma sonucunu bekleyip görmek gerekir" ifadelerini kullandı.

'Arz talep dengesi bozulan sektör zararda'

Sektörde çok parçalı bir yapı olduğunu belirten Verim Gıda AŞ Genel Müdürü Önder Matlı, şunları söyledi: "Üreticinin ölçekleri Türkiye'de halen çok konsolide olmuş değil. Dolayısı ile çok fazla sayıda ve örgütlenmemiş küçük ölçeğe sahip üreticiler ile diğer tarafta daha organize olmuş alıcının oluşturduğu bir ticari yapı var. Ayrıca sektör; kapasite kullanımı arzın talebe göre dengelenememesinden dolayı hiçbir sektörde olmadığı kadar zarar görüyor. Bu kadar parçalı ve küçük ölçekli üreticilerin olduğu bir yapıda fi yatları yukarıya çıkartarak kartel piyasanın oluşturulması üretici tarafından mümkün değil. Ancak özellikle birlikler piyasanın durumu ile ilgili bilgilendirmeler yapıyor. Bu durum farklı şekilde yorumlandı ve soruşturma açıldı. Zaten hükümet dünyanın her yerinde küçük üreticileri kooperatifl eşme ile beraber bir yapının içine sokmaya çalışır. Bu olayın da bu şekilde okunması gerektiğini düşünüyorum."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Otomotiv ihracatında İstanbul başı çekti
Otomotiv ihracatında İstanbul başı çekti
Merkez Bankası rezervleri 156 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 156 milyon dolar azaldı
Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Mahkumlar, infaz ve koruma memurlarının üniformalarını dikiyor
Mahkumlar, infaz ve koruma memurlarının üniformalarını dikiyor
Otomobiline kurduğu sistemle yakıttan yüzde 50 tasarruf sağlıyor
Otomobiline kurduğu sistemle yakıttan yüzde 50 tasarruf sağlıyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Bu Habere Tepkiniz

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi, Lojistik programında ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge konusundaki tartışmalar şu an için kamuoyuna verilen beyanatlar üzerinden yürütülüyor. Kanun teklifi metni henüz ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin detaylar teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ortaya çıkacaktır.
Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

İdari mahkeme; yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerde; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiğini hükmetti ve geriye dönük ödenmeyen ek ders ücretlerin ödenmesine karar verdi.
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayata geçecek olan 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerine yönelik devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı.
MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı memurlar.net'te yer alan haber üzerine açıklama yaptı.
MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 Yılı İç Denetim Programında okul ve kurumların, Su ve Elektrik Tüketim Harcamaları ile Taşıma ve Yemek Hizmetlerinin Yürütülmesi de dahil 11konuda iç denetim gerçekleştirecek.
Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Göle dönen yolun içine düştü

Göle dönen yolun içine düştü

Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti. Çankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi. Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Cüneyt Arkın'ın özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.