Bahçeli'den 'Giresunlu Topal Osman' teklifi: İtibarı hukuken iade edilsin

Milli mücadele kahramanı Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin kanun teklifi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu. 4 maddelik teklifte, Topal Osman Ağa'nın naaşının teşhir edilmesini öngören TBMM'nin 2 Nisan 1923 tarihli ve 370 sayılı kararının kaldırılması da öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, Milli Mücadele kahramanı Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesinin amaçlandığı belirtildi. Gerekçede, evrensel hukuk ilkelerine aykırı olarak ve bir mahkeme kararına dayanmaksızın, ölmüş bir kimsenin bir suçla ithamını ve hayatını kaybetmiş bir kimsenin asılarak teşhirini öngören Meclis kararının kaldırılması sağlanarak, bu kararın hukuk aleminden çıkarılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

NAAŞI ASILARAK TEŞHİR EDİLDİ

Osman Ağa'nın Ankara'da aniden kaybolan Milletvekili Ali Şükrü Bey'in öldürülmesinden sorumlu tutulduğu hatırlatılan gerekçede, 1 Nisan 1923 gecesi Ankara Papazın Bağı'ndaki evinde kıstırılarak yaralı olarak ele geçirildiği, savunma yapma imkanı verilmeden öldürüldüğü hatırlatıldı. Gerekçede ayrıca, bu olay sonrasında TBMM kararı ile gömüldüğü yerden çıkarılarak, Meclis kapısı önünde Osman Ağa'nın naaşının asılarak teşhir edildiği anlatıldı.