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Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü

2022 Temmuz zammı ile birlikte en çok öne çıkan konulardan biri de ara zam formülü! Son dönemde artan fiyat ve hayat pahalılığına karşı çalışanlarını korumak isteyen patronlar elini cebine attı. Tekstilden deriye, perakendeden makine sanayisine birçok şirket çalışanlarına ara zam yapmak için çalışma başlattı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 09 Haziran 2022 10:28
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Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü

Hayat pahalılığına karşı çalışanlarını korumak isteyen patronlar 'ara zam' formülünü devreye aldı. Birçok sektörde iş dünyası, çalışanlarının maaşlarına yüzde 15 ila 40 arasında zam yapacak.

Bazı şirketler zamların bir bölümünü mayıs ayında yaparken bazıları da temmuzdan itibaren çalışanlarına zamlı maaş yatırmayı planlıyor.

Şirketler bütçelerine göre zam yapmaya hazırlanıyor. Henüz zam yapamayan şirketler ise, "Çalışanlarımıza zam yapmak istiyoruz ancak bütçemiz uygun değil. Devletten bir teşvik talep ediyoruz. Çalışanına zam yapmak kaydıyla vergi indirimi yapılsın. Burada da sıkı bir denetim olsun. Böyle bir adım şirketleri zam konusunda teşvik eder" diyor.

BAZI ŞİRKETLERDE ORAN YÜKSEK

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: Sektörde yaklaşık 1 milyon kişi çalışıyor. Artan hayat pahalılığına karşı şirketlerimiz harekete geçti. Şu an zam oranlarını belirlemek için çalışıyorlar.

Bütçesi uygun olan şirketler çalışanlarına ortalama yüzde 15 ila 25 arasında ara zam yapmayı planlıyor. Bazı şirketlerde bu oran daha da yüksek olabilir. Bu zam oranlarını temmuz maaşlarına yansıtmayı planlıyorlar.

YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE OLACAK

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya: Sektörümüzde özellikle mağazalarda çalışan satış elemanları, primle birlikte ortalama 7 bin TL alıyor. Bu maaş pozisyona göre artıyor. Son dönemde artan fiyatlara karşı personelimizi korumak için çalışma başlattık.

Biz kendi şirketimiz olan TYH Tekstil'de yüzde 20 ve üzeri zam planlıyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyor. Benzer hareketlilik sektör genelinde de var. Sektörde de oranlar yüzde 20'nin üzerinde. Maaşlara temmuzda yansıyacak.

NİSANDA YAPILDI İKİNCİSİ TEMMUZDA

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Her şirket kendi bütçesine göre bir çalışma yapıyor. Bütçesi uygun olmayan, zam yapamayan firmalar da var. Ancak bazı firmalar da nisanda bir ara zam yapmıştı. Şimdi temmuz için çalışıyor. Zam oranları yüzde 20-25 arasında değişiyor. Temmuzda maaşlara yansıtmayı planlıyorlar.

VERGİ DESTEĞİ TEŞVİK EDER

BMD Başkanı Sinan Öncel: Bütçesi uygun olan şirketler ara zam yapıyor. Oran yüzde 15-20 arasında değişiyor. Böyle bir zam için bütçesi uygun olmayan şirketlerimiz de var. Bu şirketler için bir teşvik paketi olabilir. Çalışanlarına zam yapan firmalara belli oranda vergi indirimi gelebilir. 'Zam yapmayan bundan faydalanamayacak' denildiğinde ve sıkı denetim yapıldığında ciddi bir teşvik olur.

SOSYAL HAKLARI DA İYİLEŞTİRDİLER

KAPAT [X]

Ara zam yapan şirketler arasında Kale Grubu da yer alıyor. Şirket zammın bir bölümünü mayısta yansıttı, kalan kısmı temmuzda yansıtmayı planlıyor. Bazı şirketler de yaptıkları zammı çalışanlarına mail yoluyla duyuruyor. TAYAŞ Gıda çalışanlarına gönderdiği mailde, "Çalışanlarımızın üzerinde ekonomik yükü hafifletmek amacıyla mayıs maaşından geçerli olmak üzere 5.004 TL olan brüt asgari ücreti 6.114 TL'ye çıkardık. Sosyal haklarda da belirli oranda iyileştirme yapıldı" dedi.

ÇALIŞANIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

AYSAD Başkanı Sait Salıcı: Sektörümüzde asgari ücretli çalışan oranı çok düşük. Sektör genelinde maaşlar minimum asgari ücretin yüzde 30 üzerinde. Firmalarımız çalışanlarını korumak için temmuz itibarıyla yüzde 20-30 arasında ara zam yapmayı planlıyor. Sektörde 500 bin kişi çalışıyor. Üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörümüz çalışanını fiyat artışları karşısında mağdur etmemeyi hedefliyor.

Betül ALAKENT

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