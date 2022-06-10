Milli tren saatte 225 km hıza ulaşacak

Tasarım çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedeflenen ve prototip üretim sürecine başlanan 'Milli Hızlı Tren Seti'nin 8 araçtan oluşması ve 582 yolcu kapasitesiyle saatte 225 kilometre işletme hızında hizmet vermesi hedefleniyor.

Türkiye'nin yerli ve milli üretim stratejisi tüm hızıyla sürüyor. Özellikle ulaştırma alanında megaprojeler hız kazanıyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda tren setlerine yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin raylı sistem teknolojisini geliştirmesi, yurt dışına bağımlılığının azaltılması ve ihracat potansiyelinin oluşturulması amacıyla Milli Hızlı Tren Seti Projesi yürütülüyor. Yeni Nesil Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapı ve bilgi birikimi kullanılarak yürütülen projeyle saatte 225 kilometre işletme hızında ve 8 araçtan oluşacak 'Milli Hızlı Tren Seti'nin yapılması öngörülüyor. Söz konusu tren seti 582 yolcu kapasitesine sahip olacak.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Görev paylaşımıyla TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde Cer Sistemi ile Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi'nin (TCMS) geliştirilerek üretilmesi, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde alüminyum gövde üretimi, iç giydirme işlemleri gibi tüm üretim ve montaj işleminin yapılması planlanıyor. Projede tasarım çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedeflenirken, prototip üretimine yönelik süreçler de başlatıldı.

MİLLİ BANLİYÖLER GELİYOR

Yine ulaştırma alanında devam eden bir başka proje ise Milli Banliyö Projesi... Bu kapsamda ithalatın önünü kapatarak yurt içi banliyö araç ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması ve yerli üretim ile ihracata katkı saplaması planlanan proje de çalışmalar hız kazandı. Proje kapsamında tasarlanıp üretilecek her bir dizi set; 4 araçlı, 1.000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinli olacak. Projede endüstriyel tasarım, konsept tasarım ve ön tasarım çalışmaları tamamlanırken detay tasarım süreci ile ekipman tedarik ve üretim çalışmaları devam ediyor.

ELEKTRİKLİYE ÖNEM VERİLİYOR

Son yıllarda demir yolu sektöründe ürün çeşitliliğinin artması ve çoğalan proje sayısına bağlı olarak meydana gelen karmaşıklık birtakım sorunları ortaya çıkardı. Bunları aşmak amacıyla Co-Co Aks Tertibatına Sahip Milli Lokomotif Platformu Geliştirilmesi Projesi geçen yıl başlatıldı. Proje kapsamında E5000 Milli Elektrikli Ana Hat Lokomotifi Projesi'nden elde edilen kazanımlarla ülkenin ihtiyacı olan tüm enerji modlarına (elektrikli, dizel elektrikli ve çift modlu) göre Co-Co aks tertibatına sahip milli lokomotif platformu geliştirilmesi hedefleniyor.