Aybüke Öğretmen'siz 5 yıl geride kaldı

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atandı. Mutluluğunu "öğretmen oldum ben" sözleri ile paylaştı. Ancak o mutluluk maalesef uzun sürmedi...

9 Haziran 2017'de belediye başkanının aracını hedef alan teröristlerin açtığı ateşin ortasında kaldı. Yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen şehit oldu.

"Bayrağımın olduğu her yer benim vatanım"

Aybüke Yalçın'ın hiç tereddüt etmediğini söyleyen baba Sadık Yalçın,

"Bizim kızımız 'Bayrağımın olduğu her yer benim vatanım' diyerek oradaki evlatlarımıza eğitim verme amaçlı neşeli bir şekilde gitti. Neşeli, hayat dolu bir şekilde görevini yaparken eve dönüş yolunda dahili ve harici olan bu eşkıyaların saldırısı sonucunda şehit edildi"

dedi.

Son yolculuğuna uğurlanırken tabutunda beyaz duvak ve çok sevdiği folklor şapkası vardı.

Şehit öğretmenin kanı yerde kalmadı

Hain saldırının emrini veren Agit Baran kod adlı terörist 4 yıl önce Batman'ın Sason ilçesinde etkisiz hale getirildi.

Baba Sadık Yalçın,

"Allah askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Mutlaka bu beladan bu ülke kurtulacak. Daha güzel günlere erişeceğimizden hiç şüphemiz yoktur"

dedi.

Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi yaşatılıyor

Aybüke öğretmen hakkında konuşan arkadaşı Tuğba Çakır ise şunları söyledi:

"O kadar hayat dolu bir insandı ki onu o genç yaşta kaybetmek gerçekten hepimizi çok fazla üzdü. Onu hep gülerken, şarkı söylerken hayal edebilirdik. Aybüke'ye ölüm hiç yakışmadı."

İsmi okullara, parklara, kütüphanelere verildi. Türkiye, Şehit Aybüke Öğretmen'i kalbinde yaşatmaya devam ediyor.