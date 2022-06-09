Samsun'da DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 11:59
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, zanlılara ait dijital materyale el konuldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız