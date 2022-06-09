Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası

Solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin yargılanan 2 doktorun, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Nurettin Onur Kutlu ile tarafların avukatları katıldı. Müdahil anne Nurcan ve baba Şahin Türkan da duruşmada hazır bulundu.

Hayatını kaybeden Miray'ın annesi Nurcan Türkan, doktorlara güvendiklerini ifade ederek, "Biri bilgisiz, biri sorumsuzdu. İlaç tedavisiyle çocuğumuz hayatını kaybetti. Şikayetçiyiz." dedi.

Baba Türkan ise davanın 6 yıldır devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanık Nurettin Onur Kutlu, suçlamaları kabul etmeyerek, olay zamanında icapçı hekim olduğunu iddia etti.

Miray bebek için kendilerinin de çok üzgün olduğunu dile getiren Kutlu, "Ağır bir kalp yetmezliği, bilinmeyen bir metobolik hastalığı vardı. Kalbini desteklemek için tüm ilaçları kullandık. Fayda görmedik. Hesaplama hatası söz konusu oldu. Bakanlık ve diğer kurum raporlarında suçsuz bulundum. Vicdanen müsterihim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme, sanıklar Nurettin Onur Kutlu ve Elvis Kraja ile ilgili olarak müteveffaya uygulanan digoksin miktarının normal düzeyinden çok fazla uygulanışı ve miktarı, tanık beyanları, ilacın uygulanma süresi, sanıkların suç işlemedeki taksir düzeyindeki kusurlarının asli derece oluşları, eylemin işlendiği yerin kamu hastanesi olması, sanıkların doktor sıfatı taşımasına rağmen kendilerine bundan dolayı duyulan güveni boşa çıkarmaları, vefat edenin yaşı dikkate alındığında suçun konusunun önemi ve geride bıraktığı ailesinin bu kapsamdaki zararı da göz önünden bulundurularak, "taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

- İyi hal indirimi uygulanmadı

Baba Şahin Türkan'ın sanıkların kendilerini çocukların ölümünden bu yana hiç arayıp sormadıklarını, cenaze ya da defin sürecinde kendileriyle ilgilenmediklerini, baş sağlığı dilemediklerini belirtmesini göz önüne alan mahkeme, sanıkların bu haliyle en temel insanlık görevi olan baş sağlığını bile dilemediklerini, anne ve babanın acılarını paylaşmadıklarını, mahkemenin 20. celsesinde bu husus sorulduğunda baş sağlığı dilemelerinin de samimi olmadığını değerlendirdi.

Bu haliyle sanıkların suçu işledikleri andan yargılama süreci içerisinde herhangi bir pişmanlık sergilememeleri ve duymamaları nedeniyle iyi hal indirimi uygulanmamasına, cezaları ertelememeye ve para cezasına çevirmemeye hükmedildi.

Mahkeme, sanıkların doktorluk mesleğinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla üzerlerine atılı taksirle öldürme suçu işledikleri anlaşıldığından, 5 ay doktorluk görevlerini yapmalarının yasaklanmasına karar verdi.

- Davanın geçmişi

Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleriyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi edilen 6 aylık Miray Türkan, 20 Kasım 2015'de hayatını kaybetmişti.

Miray bebeğin ailesi, bebeklerinin yanlış tedavi ve aşırı doz ilaç (digoksin) etkisiyle zehirlenip bu yüzden öldüğünü iddia ederek 2 doktordan şikayetçi olmuştu.

Soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Nurettin Onur Kutlu ve Elvis Kraja'nın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.