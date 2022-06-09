Kaza yapan sürücü, kamyonetteki tüfeğin ateş alması sebebiyle öldü

Edinilen bilgiye göre, ağaç kesim işiyle uğraşan Serkan Gürel (33), babası Ramazan (67) ve amcası Hasan (71) ile birlikte Akçakoca Yaylası'na gittiği sırada kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmında bulunan tüfek ateş aldı. Kurşunun göğsüne geldiği sürücü Serkan Gürel'in kanlar içinde kaldığını gören babası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Gürel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gürel'in cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alkollü oldukları iddia edilen baba Ramazan Gürel ve amca Hasan Gürel jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

