Merkez Bankası rezervleri 156 milyon dolar azaldı

Derste öğrencisini darp eden öğretmene inceleme
Derste öğrencisini darp eden öğretmene inceleme
Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Doğduğu hastanede görev yapan doktor, kalp krizine yenildi
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Devlet yardımları için genel müdürlük kuruluyor
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada 2 doktora hapis cezası
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yetkilerimizi gerektiğinde kullanacağız!
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Emniyet Bartın'da FETÖ'nün 'gıda deposu'nu tespit etti
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Bakan açıkladı! Türksat 5B hizmete giriyor
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Soylu: Taksicilere 'il dışı yolcu' kontrol yükümlülüğü getiriyoruz
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Patronlardan çalışanlara 'ara zam' formülü
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
Yeni kira düzenlemesi hangi sözleşmeler için geçerli olacak?
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
AFAD yeniden yapılandırıldı, 544 yeni kadro verildi
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Erdoğan'dan talimat: Hastanelerde randevu konusu çözülecek
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
Kiralık evde zam çıkmazı: Kira ile kira ödeyenler de var!
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
15 Temmuz'dan sonra 101 bin FETÖ'cü tutuklandı
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Diş için de aile hekimi uygulaması geliyor
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Sağanak yağış sonrası heyelan nedeniyle 4 apartman boşaltıldı
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Ali Erbaş: Yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Erdoğan'dan Yunanistan'a Amerikan üsleri tepkisi: Yemezler, kusura bakmasınlar
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Kaymakamın gelir uzmanı eşine FETÖ'den gözaltı
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Turhal Şeker Fabrikasının son taksiti ödendi
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Son 6 ayda 150 anaokulu, 8 bin 500 ana sınıfı açıldı
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
6. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 156 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 741 milyon dolara geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 14:53
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri 156 milyon dolar azaldı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 175 milyon dolar artarak 61 milyar 460 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mayıs'ta 61 milyar 285 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 331 milyon dolar azalışla 41 milyar 611 milyon dolardan 41 milyar 280 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 897 milyon dolardan 102 milyar 741 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
30.04.2021 40.936 46.915 87.851
28.05.2021 43.884 48.721 92.605
25.06.2021 40.918 59.240 100.158
30.07.2021 41.592 64.128 105.721
27.08.2021 40.308 77.956 118.265
24.09.2021 39.205 82.840 122.044
28.10.2021 39.679 84.105 123.463
26.11.2021 39.122 87.024 126.146
31.12.2021 38.489 72.564 111.052
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
06.05.2022 41.641 66.019 107.659
13.05.2022 40.743 61.198 101.941
20.05.2022 40.250 60.011 100.261
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
03.06.2022 41.280 61.460 102.741
Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Otomotiv ihracatında İstanbul başı çekti
Otomotiv ihracatında İstanbul başı çekti
Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Mahkumlar, infaz ve koruma memurlarının üniformalarını dikiyor
Mahkumlar, infaz ve koruma memurlarının üniformalarını dikiyor
Otomobiline kurduğu sistemle yakıttan yüzde 50 tasarruf sağlıyor
Otomobiline kurduğu sistemle yakıttan yüzde 50 tasarruf sağlıyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücrete zam gelecek mi?

Bu Habere Tepkiniz

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

MEB yönetici görevlendirmede hata yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirmede hata yapıyor
Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Üniversiteden mevzuata aykırı baraj puanı uygulaması

Türk Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımlarında mevzuata aykırı şekilde baraj puan uygulamasıyla adayları mağdur ediyor!
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=engelsiz_ikram_araci
Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Üniversite lojistik bölüm mezunlarına başvuru şansı vermeli

Pamukkale Üniversitesi, Lojistik programında ilan ettiği öğretim görevlisi kadrosunda ilgili alan mezunlarına başvuru şansı vermedi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge düzenlemesinde en kazançlı meslekler

Ek gösterge konusundaki tartışmalar şu an için kamuoyuna verilen beyanatlar üzerinden yürütülüyor. Kanun teklifi metni henüz ortaya çıkmadı. Konuya ilişkin detaylar teklifin TBMM'ye sunulmasıyla ortaya çıkacaktır.
Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

Fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlere yüksek lisansa bağlı artırımlı ek ders ödenmeli!

İdari mahkeme; yaptığı işin doğası gereği ders görevi olmayan, bir başka değişle fiilen derse girme imkanı bulunmayan rehber öğretmenlerde; fiilen derse girme gibi bir koşulun aranamayacağı, rehberlik görevinin fiilen yapılmasının yeterli olacağı, dolayısıyla yüksek lisans / doktora yapmış olan rehber öğretmenlere de ayrım gözetilmeksizin artırımlı ek ders ücreti ödemesini gerektiğini hükmetti ve geriye dönük ödenmeyen ek ders ücretlerin ödenmesine karar verdi.
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hayata geçecek olan 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerine yönelik devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı.
MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

MEB'den yıl sonu işlemleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı memurlar.net'te yer alan haber üzerine açıklama yaptı.
MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 yılında 11 konuda iç denetim gerçekleştirecek

MEB, 2022 Yılı İç Denetim Programında okul ve kurumların, Su ve Elektrik Tüketim Harcamaları ile Taşıma ve Yemek Hizmetlerinin Yürütülmesi de dahil 11konuda iç denetim gerçekleştirecek.
Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık." dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Göle dönen yolun içine düştü

Göle dönen yolun içine düştü

Başkentte sağanak sonrası su altında kalan yollarda dengesini kaybedenler yürümekte güçlük çekti. Çankaya Beşevler semti Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nin büyük bölümü sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Caddede ilerlemek isteyen bisikletli ile bir kadının zor anlarını AA muhabiri görüntüledi. Bisiklet kullanıcısı, suyun derinliğini bisikletiyle ölçmeye çalışırken yanından geçmek isteyen kadın dengesini kaybederek suya gömüldü.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 50 memur alacak

Siirt Belediyesi 25 zabıta memuru, 25 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2022.
Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı!

Cüneyt Arkın'ın özel hayatıyla ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.