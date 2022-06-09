Disipline sevk edilen İyi Partili Vekilden açıklama

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Oral'ın bir sosyal medya kanalında yaptığı vatandaşların inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebiyle parti tüzüğü ve TBMM Grup İç Yönetmeliği uyarınca Parti Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

- "Alevilerden ve bütün milletimizden özür diliyorum"

Öte yandan Oral, Parti Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak Alevilerden özür diledi.

Oral, iki hafta önce bir Youtube kanalındaki programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soruya sosyolojik tespitler yaparak cevap verdiğini belirtti. Programda şahsı ve partisinin Kılıçdaroğlu'nun kimliğine ilişkin asla bir çekincelerinin olmadığını vurguladığını dile getiren Oral, şu ifadeleri kullandı:

"Aleviler yüce dinimiz İslam'ın ve Türk milletinin özü ve parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı bir insan, İlahiyatçı ve bir milletvekili olarak asla kabul edemem. Bu nedenle de söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor, başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum. Konuşmamı bağlamından kopartarak iktidarın kutuplaştırma siyasetine hizmeti görev kabul etmiş olan kara propaganda neferi havuz medyasına karşı da hukuki haklarımı kullanacağım.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da konuyu izah etmek amacıyla bir randevu talep ettim. Talebim de olumlu karşılanmıştır. Ülkemizin ekonomik bir darboğazdan geçtiği, yoksulluk ve sefaletin kronikleştiği bu günlerde kamuoyunu günümüzde geçerliliği kalmamış bu gibi tartışmalara maruz bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Ve üzdüğüm herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum."