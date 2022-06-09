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Otomotiv ihracatında İstanbul başı çekti

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 551 milyon 748 bin dolarla İstanbul oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 15:13
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Otomotiv ihracatında İstanbul başı çekti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu.

Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul otomotiv endüstrisi, geçen ay 551 milyon 748 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kocaeli 540 milyon 901 bin dolarla ikinci ve Bursa 514 milyon 874 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 293 milyon 864 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 86 milyon 476 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Mayıs 2021'e kıyasla İstanbul'un otomotiv ihracatı yüzde 18 ve Kocaeli'nin ihracatı yüzde 232,9 artarken, Sakarya'nın yüzde 5,6, Bursa'nın yüzde 9,9 ve Ankara'nın ihracatı yüzde 11,4 azaldı.

- Almanya ilk sırada kalmaya devam ediyor

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti. Türkiye'den Almanya'ya mayıs ayında 314 milyon 546 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 303 milyon 879 bin dolarla Fransa ve 220 milyon 306 bin dolarla Fransa izledi. İtalya, 173 milyon 450 bin dolarla dördüncü ve İspanya 149 milyon 430 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 119 milyon 928 bin dolar, Rusya Federasyonu'na 32 milyon 696 bin dolar ve Ukrayna'ya 10 milyon 273 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Rusya ve Ukrayna'ya ihracat azaldı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre Rusya'ya otomotiv ihracatında yüzde 39,4 ve Ukrayna'ya yüzde 23,1 azalış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 0,9 azalırken, Fransa'ya olan ihracat yüzde 26, Birleşik Krallık'a yüzde 89,1, İtalya'ya yüzde 30,3, İspanya'ya yüzde 59,1 ve ABD'ye yüzde 23,2 arttı.

Bu yılın mayıs ayı ile 2021'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

İSTANBUL467.612,45551.748,43%18,0
KOCAELI162.493,39540.901,20%232,9
BURSA571.252,40514.874,41-%9,9
SAKARYA311.415,07293.864,45-%5,6
ANKARA97.566,8686.476,23-%11,4
ALMANYA317.307,89314.546,02-%0,9
FRANSA241.134,37303.879,42%26,0
BİRLEŞİK KRALLIK116.526,07220.306,03%89,1
İTALYA133.086,78173.450,97%30,3
İSPANYA93.920,78149.430,66%59,1
ABD97.308,06119.928,46%23,2
POLONYA87.889,40110.842,89%26,1
SLOVENYA23.255,3193.731,46%303,1
BELÇİKA44.235,0680.337,64%81,6
İSRAİL49.420,2158.975,75%19,3
ROMANYA43.353,3851.632,22%19,1
PORTEKİZ16.528,9638.368,12%132,1
RUSYA FEDERASYONU53.965,5132.696,78-%39,4
UKRAYNA13.352,2610.273,27-%23,1
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