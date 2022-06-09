Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziemir Fuar Alanı'nda AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar;

"(Kılıçdaroğlu) Şahsım ve aile fertlerimizle ilgili yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kararlar geldikçe Bay Kemal adına hayır yapıyoruz"

"(Kılıçdaroğlu) Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu delikanlıca yapmak yerine, dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor."

"(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan."

"(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak."

"Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun, mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal."

"(Kılıçdaroğlu'na) Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. Yeter ki sen aday ol."

(Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir