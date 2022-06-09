Porsche çalıp Almanya'dan kaçan hırsızlar Kayseri'de yakalandı
Almanya'da çalınan lüks otomobil, oto hırsızlık polisleri tarafından Kayseri'de bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 16:31
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Almanya'dan çalınan, uluslararası çalıntı kaydı bulunan lüks otomobilin kentte olduğunu tespit etti.
Ülkede kalma süresi dolan araca polis tarafından el konuldu.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı, otomobil Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız