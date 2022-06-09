TBMM'den 'Son padişah RTE yazan araç' açıklaması

TBMM Genel Sekreterliği, yabancı plakalı araçla ve kayıtsız ziyaretçi olarak gelen aracın, Meclise girmeden nizamiye noktasından çıkış yapmasının sağlandığını bildirdi.

Genel Sekreterlik, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in sosyal medya hesabından yaptığı "Bugün Meclis kapısından çıkarken bir araç gördüm ve fotoğrafını çektim. Camında, 'Son Padişah RTE' yazıyordu ve plakası özeldi. Meclise üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını ilan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest. Bugünler geçecek." paylaşımı üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın milletvekilinin paylaşımında konu ettiği araç, 8 Haziran 2022 günü Dikmen nizamiye araç giriş noktasına gelmiş, sürücüsüne, yabancı plakalı araçla ve ziyaretçi olarak kayıtsız içeriye giremeyeceği bildirilerek aracın nizamiye noktasından çıkış yapması sağlanmıştır. Güvenlik kamerası kayıtlarında, sayın milletvekilinin de söz konusu aracın Meclise girmediğini gördüğü anlaşılmaktadır."