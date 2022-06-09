Yaş 17, suç kaydı 70
Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan ve polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde yakalanan 17 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan 70 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, İzmit'teki bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, T.M.D. (17) isimli
çocuk, binanın kapısını zorlayarak içeriye girdi. Kantindeki yazar kasada bulunan
paraları çalan şüpheli, daha sonra kayıplara karıştı. Sabah okula gelen kantin
görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine olay polise bildirildi. Okulda bulunan
güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin T.M.D. olduğunu
tespit etti.
Aranmaya başlanan T.M.D., dün gece saatlerinde İzmit Kent Meydanı'nda polis
ekiplerince kısa bir kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine
getirilen şüpheli, burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli T.M.D.'nin daha önce işlediği benzer suçlardan 70 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız