Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Muğla'da

Geleneksel hale getirilen Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nda Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan kültür sanat muhabirleri Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı bir turizm mekanı olan Dalyan'da bir araya gelecek. Etkinliklerle ilgili bilgi veren Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir şunları söyledi:

'KENDİNİ KANITLAMIŞ BÖLGELERİMİZİ TANITMAYA DEVAM EDİYORUZ'

"Projemiz vesilesiyle Anadolu'nun görülmeye değer şehirlerinde keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerimizin yanı sıra turizm alanında kendini kanıtlamış bölgelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Muğla ilimiz tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra deniz, kum, güneş turizmi açısından ülkemizin en önemli bölgelerinden birisidir. Marmaris, Bodrum, Fethiye her ne kadar ön plana çıkmış olsa da Dalyan da önemli bir turizm merkezimizdir. Bizler de böylesine büyük bir doğal güzelliğe sahip Dalyan'ı merkez seçerek Muğla'yı kültürü, sanatı ve turizm yönüyle yerinde görüp en önemli noktalarını kaleme alacak kültür sanat muhabirleri ile birlikte 3 gün boyunca incelemelerde bulunacağız."

BAKANLIĞIN DESTEĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Gökdemir, "Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projeyi destekliyor olması ve üçüncüsünü yaptığımız için artık benimsemiş olması bize ayrı bir güç katıyor. Bu manada Kültür ve Turizm Bakanı'mız Mehmet Nuri Ersoy'a turizmi 81 vilayete yayma çabalarında gösterdikleri gayretlerinden ve bizim projemiz gibi projelere destek olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

BAŞKANLARA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın üçüncü etkinliğine ev sahipliği yapacak Muğla Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Djital Medyacılar Derneği Başkanı Serap Özdemir, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, Dalyan Otelciler Birliği Başkanı Ali Mürşit Yağmur ve Ankara'dan katılım sağlayacak gazetecilerin ulaşımında desteğini esirgemeyen Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'a katkılarından dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı İbrahim Gökdemir, son buluşmalarını bu ay sonuna doğru veya temmuzun ilk haftasında Kastamonu'da yaparak projeyi tamamlayacakları bilgisini verdi.