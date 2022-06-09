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Ağzındaki yara nedeniyle alkolmetre üflemeyen sürücüye yazılan ceza iptal edildi

İzmir'de, ağzında yara olduğu gerekçesiyle trafik denetiminde alkolmetreye üflemeyip kan testine gidebileceğini belirten otomobil sürücüsü Murat Karakuş'un (35) ehliyetine el konulup, 5 bin 224 TL ceza kesildi. İtiraz üzerine mahkeme, polis memurlarının uygulanacak işleme ilişkin sözlü net bir bilgilendirme yapmaması ve konuya ilişkin tutanak tutmaması nedeniyle, para cezasının iptaline ve sürücü belgesinin iadesine karar verdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Haziran 2022 20:05
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Ağzındaki yara nedeniyle alkolmetre üflemeyen sürücüye yazılan ceza iptal edildi

Özel bir şirkette şoförlük yapan Murat Karakuş'un kullandığı otomobil, 21 Mart günü saat 00.12'de, Bornova Çevreyolu 2'nci Sanayi Kavşağı'nda İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği ekiplerinin denetiminde durduruldu. Ekipler, alkolmetre cihazıyla ölçüm yapmak istedi. Ancak Murat Karakuş, ağzında aft yarası olduğunu söyleyip, alkolmetreye üflemedi, kan testine gidebileceklerini ifade etti. Bunun üzerine polis, Murat Karakuş'a 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/9 maddesindeki 'alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihaz kullanımını kabul etmeme' fiilini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 224 TL ceza kesti.

Karakuş'un sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Murat Karakuş, avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde trafik görevlilerince teknik cihazlar kullanılmasının sürücü tarafından kabul edilmemesi, alkolmetreyle üflememesi halinde sonucunun kanuni yaptırım konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini, buna rağmen reddetmesi halinde cihazdan reddetme çıktısı alınarak tutanak tutulması gerektiğini kaydetti. En az 2 kolluk görevlisi tarafından imzalanacak bu tutanağın sürücünün de imzalaması gerektiğini vurgu yapıldı. İlgili kamera kayıtlarına da değinen mahkeme, "Kayıtlar incelendiğinde itiraz eden sürücüye yönelik alkolmetre ile yapılan ölçümü kabul etmemesi halinde uygulanacak işleme ilişkin sözlü olarak net bir bilgilendirme yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca, bu hususa ilişkin yazılı bir bilgilendirme de yapılmamıştır. Buna ilişkin tutanak da düzenlenmediği anlaşılmış ve söz konusu genelgeye uygun işlem yapılmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

Kararını açıklayan mahkeme, Karakuş'a verilen cezalara yapılan itirazları Kabahatler Kanunu'na göre kabul edip, kaldırdı.

Kararı değerlendiren Murat Karakuş'un avukatı Tamer Atabay, "Kolluk kuvvetleri ceza uyarısını yazılı yapmalıydı. Sonrasında bunu imzalamaları gerekiyordu. Bu tutanağın olmaması nedeniyle ceza iptal edildi. Müvekkilime sürücü belgesi geri verildi. Bu tutanak önemli. Örneğin 'alkolmetreye üflemezsen bunu cezası budur' denmeliydi. 'Bak ben sana bir ceza uygulayacağım, okudun mu anladın mı' denmesi gerekiyordu. Burada böyle bir tutanak yok. Bu nedenle mahkeme cezayı iptal etti. Çünkü müvekkilime bu yaptırımdan haberi olmaksızın ceza uygulandı. Sulh Ceza Hakimliğince ceza hukuka aykırı bulunup iptal edildi" dedi.

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