Halk otobüsünde '14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' iddiasına tutuklama
Kocaeli'de halk otobüsünde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 20:19
İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün halk otobüsünde bir kişinin 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.
Polis, kimliğini belirlediği şüpheli M.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu sonrasında nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.Ş. tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız