Mücevher vurgununda mağduru yaka paça dışarı çıkardılar

Yüksek kar getirdiği iddiasıyla yatırımcılara değerli olduğu belirtilen taşlar satarak, bu taşları alan müşterilere paralar kazandıran bir mücevher firması önce ödemeleri durdurmuş, ardından ise şubelerini art arda kapatmıştı. Türkiye genelinde yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon lira dolandırarak kayıplara karışan firmanın bir çok şubesi önünde mağdurlar toplanarak duruma isyan etmişti. Son olarak firmanın Kocaeli şubesi önüne gelerek mağdur olduğunu belirten bir vatandaş görevliler tarafından yaka paça dışarı çıkartıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.