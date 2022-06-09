Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Haziran 2022 21:56
Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.
Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız